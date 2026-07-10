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ఉత్తరాంధ్రకు వరం కానున్న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్! ఎప్పటినుంచి ఫ్లైట్స్ నడుస్తాయి? ఎవరికి లాభం? లొకేషన్, ఫ్లైట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇవే!

ఇన్నాళ్ల ఎదురుచూపుల తర్వాత ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కలలు నెరవేరబోతున్నాయి. ఈ నెల జూలై చివరి వారంలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్‌గా ఉన్న ఈ విమానాశ్రయం నుండి ఫ్లైట్లు ఎప్పటి నుండి నడుస్తాయి? దీనివల్ల ఎవరికి ఎంత లాభం కలుగుతుందనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:44 AM IST
ఉత్తరాంధ్రకు వరం కానున్న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్! ఎప్పటినుంచి ఫ్లైట్స్ నడుస్తాయి? ఎవరికి లాభం? లొకేషన్, ఫ్లైట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇవే!
Image Credit: Bhogapuram Airport Updates

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఉత్తరాంధ్రకు వరం కానున్న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్! ఎప్పటినుంచి ఫ్లైట్స్ నడుస్తాయి? ఎవరికి లాభం? లొకేషన్, ఫ్లైట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇవే!
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