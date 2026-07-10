Bhogapuram Airport Updates: భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖపట్నానికి రెండు విమానాశ్రయాల సౌకర్యం లభిస్తుంది. విశాఖపట్నం నుండి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంత దూరంలో ఉంది? ప్రయాణికులు ఎప్పటి నుండి రాకపోకలు సాగించవచ్చు? అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇప్పుడు నిజం కానుంది. ఈ విమానాశ్రయానికి సంబంధించి ఏరోడ్రమ్ లైసెన్స్ ప్రక్రియ కూడా ఇటీవల పూర్తయింది. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు 100 శాతం పూర్తయ్యాయని, అన్ని చట్టబద్ధమైన తనిఖీలు, భద్రతా ధ్రువీకరణలు, కార్యాచరణ పరీక్షలు పూర్తి అయ్యాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, పీఎంఓ ఆఫీస్ కూడా ప్రారంభోత్సవ తేదీకి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ మాసం చివరి వారంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభిస్తారు. 2026 డిసెంబర్ నాటికి నిర్మాణ పనులు పూర్తిగా పూర్తవుతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, జీఎంఆర్ గ్రూప్, ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్త కృషితో నిర్ణీత గడువు కంటే ఆరు నెలల ముందే పనులు పూర్తయ్యాయని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ విమానాశ్రయం విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది. ఇది విశాఖపట్నం నుండి సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్, కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఇది ఒక ప్రధాన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మారుతుంది. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో భారత నౌకాదళానికి చెందిన వైమానిక స్థావరంతో పాటు విమానాశ్రయం అందుబాటులో ఉంది. అయితే, త్వరలోనే ఈ కొత్త గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. దీనివల్ల విశాఖపట్నంతో పాటు ఈ ప్రాంతం ఒక ప్రధాన వాణిజ్య విమానయాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
జీఎంఆర్ గ్రూప్ 2200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు రూ. 4,500 కోట్ల వ్యయంతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఏటా 40 మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించేలా, 20 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల కార్గో టర్మినల్, అత్యాధునిక పార్కింగ్ సౌకర్యాలతో దీనిని నిర్మించారు. ఇందులో అధునాతన బ్యాగేజీ హ్యాండ్లింగ్ మరియు సెక్యూరిటీ చెకింగ్ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ నౌకాదళ పరిమితుల వల్ల కొన్ని పరిమితుల్లో నడుస్తోంది. ఈ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే అంతర్జాతీయ విమాన రాకపోకలు సులభమవుతాయి, దీనివల్ల ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన చెకింగ్ , మెరుగైన వసతులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రోడ్డు కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. విశాఖపట్నం నుండి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు కనెక్టివిటీ పెంచేందుకు ఏడు ట్రాఫిక్ ఫ్రీ రోడ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నేషనల్ హైవే విస్తరణ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. విశాఖపట్నం నుండి డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో కారిడార్ అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం జీఎంఆర్, రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ భాగస్వామ్యంతో విశాఖపట్నం నుండి భోగాపురం మార్గంలో ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఏసీ లాంజ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఎవరికి లాభం?
విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ కంటే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ మరింత అత్యాధునిక సేవలను అందిస్తుంది. ఇది విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర ప్రజలు అంతర్జాతీయ ప్రయాణాల కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఇక్కడి నుండే సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
పర్యాటకుల రాక..
ఈ ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల ఉత్తరాంధ్రలో టూరిజం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఇక్కడి బీచ్లు, బౌద్ధ వారసత్వ ప్రదేశాలు, హిల్ స్టేషన్లకు పర్యాటకుల రాక పెరుగుతుంది. దీనివల్ల టెక్నాలజీ, ఫార్మా, లాజిస్టిక్స్, తయారీ రంగాలకు వెసులుబాటు కలుగుతుంది. హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగాలకు కూడా ఇది లాభదాయకంగా మారుతుంది.
ఆక్వా రంగానికి బెనిఫిట్..
కేవలం ప్రయాణికులకే కాకుండా, 20,000 మెట్రిక్ టన్నుల కార్గో టర్మినల్ ఉండటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆక్వా, సీఫుడ్, ఫార్మా, అగ్రికల్చర్ ఉత్పత్తులను సులభంగా ఎగుమతి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏవియేషన్, కార్గో హ్యాండ్లింగ్, లాజిస్టిక్స్, రిటైల్ రంగాల్లో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర యువతకు ఇది గొప్ప అవకాశం. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు ఇప్పుడు మరింత సులభం కావడమే కాకుండా, ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. ప్రయాణ సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
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