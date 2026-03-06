Telangana: తెలంగాణకు కొత్త గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లా.. ఆయన నేపథ్యం, 9 రాష్ట్రాలకు మారిన గవర్నర్లు ఎవరు?

Who Is New Governor Of Telangana Shiv Pratap Shukla: దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ల బదిలీ నిన్న జరిగింది. కేంద్రం పలు రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లను నియమించింది. అదే విధంగా తెలంగాణకు కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా పనిచేస్తున్న శివప్రతాప్ శుక్లాను బదిలీ చేసింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ గవర్నర్ గా ఉన్న జిష్ణు దేవ్ వర్మాను మహారాష్ట్రకు బదిలీ చేసింది. నాగాలాండ్ గవర్నర్ -నందకిషోర్ యాదవ్, బీహార్ గవర్నర్- సయ్యద్ హస్నేన్, బెంగాల్ గవర్నర్గా ఆర్ఎన్ రవిని కూడా నియమించింది.
తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్ల ఎవరు?
తెలంగాణకు కొత్తగా అపాయింట్ అయినా శివప్రతాప్ శుక్ల 1952 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని రుద్రాపూర్లో జన్మించారు. ఈయనకు ప్రస్తుతం 73 ఏళ్ల వయసు. గోరఖ్పూర్ లో ఆయన లా పూర్తి చేశారు. ఇక రాజకీయంగా ఆయన కెరీర్ అక్కడ నుంచి ప్రారంభమైంది. అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషద్ (ABVP) లో విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయాల్లో అరంగేట్రం చేశారు. 1983 వ సంవత్సరంలో బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు.
అలా శివ ప్రతాప్ శుక్లా 1989, 1991, 1993, 1996 లో వరుసగా గోరఖ్పూర్ నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఇక 2016 లో ఆయన ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడుగా కూడా పనిచేశారు. 2017 నుంచి 2019 వరకు నరేంద్ర మోదీ క్యాబినెట్లో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రిగా కూడా పనిచేసిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఇక 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయన హిమాచల్ గవర్నర్గా ఉన్నారు.
మరో 9 రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ల బదిలీ..
తెలంగాణతోపాటు మరో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో కూడా గవర్నర్ల బదిలీ జరిగింది. ప్రస్తుతం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఢిల్లీకి పనిచేస్తున్న వినయ్ కుమార్ సక్సేనాను లద్దాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇక ఇండియన్ అంబాసిడర్ యునైటెడ్ స్టేట్ రంజిత్ సింగ్ సంధు కొత్త లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఢిల్లీకి నియామకం చేపట్టారు. ఇక నందకిషోర్ యాదవ్ నాగాలాండ్ గవర్నర్గా అపాయింట్ కాగా.. సయ్యద్ హస్నేన్, బీహార్ గవర్నర్గా.. ఆర్ఎన్ రవి ప్రస్తుతం తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉన్న ఆయన్ను వెస్ట్ బెంగాల్కు నియమించారు. కేరళ గవర్నర్ గా ఉన్న రాజేంద్ర విశ్వనాధ్ ఆర్లేకర్ ను తమిళనాడుకు అదనపు బాధ్యతలు అందించారు.
