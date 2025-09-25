Telangana New Police Boss: తెలంగాణ కొత్త పోలీస్ బాస్ ఎవరు..?

Telangana New Police Boss: తెలంగాణ కొత్త పోలీస్ ఎవరనే విషయం ప్రస్తుతం పోలీస్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రస్తుత డీజీపీ జిదేందర్ రెడ్డి పదవీ కాలం ముగయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త డీజీపీగా ఎవరుగా ఉంటారనే విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రస్తుతం సీనియర్ ఐపీఎస్ లైన సీవీ ఆనంద్, బి. శివధర్రెడ్డి మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇద్దరిదీ ఒకే సామాజిక వర్గం. ఇద్దరూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినవారే కావడంతో ప్రభుత్వం ఎవరిని ఎంపిక చేసుకుంటుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇంటెలిజెన్స్ డీజీగా ఉన్న శివధర్రెడ్డివైపే ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతున్నట్టు సమాచారం. శివధర్రెడ్డి 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి కాగా.. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా ఉన్న సీవీ ఆనంద్ 1991 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి. డీజీపీగా శివధర్రెడ్డిని నియమిస్తే.. సీవీ ఆనంద్ను విజిలెన్స్ డీజీగా పంపడంతోపాటు, ఏసీబీ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలోనూ సీవీ ఆనంద్ ఏసీబీ, విజిలెన్స్ డీజీగా పనిచేశారు.
ఇలా చేయడం వల్ల సీనియారిటీ పరమైన పొరపచ్చాలు తలెత్తకుండా డీజీపీగా శివధర్రెడ్డి, పోలీస్ శాఖతో నేరుగా సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేసే ఏసీబీ, విజిలెన్స్కు డీజీగా ఆనంద్ కొనసాగే వెసులుబాటు ఉంటుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరితోపాటు ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ జనరల్ ర్యాంకులో 1990 బ్యాచ్కు చెందిన ఐపీఎస్ రవిగుప్తా, డా.సౌమ్యామిశ్రా , శిఖాగోయల్ , ఆప్టే వినాయక్ ప్రభాకర్ కొనసాగుతున్నారు. వీరిలో రవిగుప్తా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 19న పదవీ విరమణ పొందనున్నారు. ఆప్టే వినాయక్ ప్రభాకర్ కేంద్ర సర్వీస్లో ఉన్నారు. మిగిలిన వారిలో శిఖాగోయల్ సైతం డీజీపీ రేసులో ఉన్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. మరి వీరిలో ఎవరు కొత్త పోలీస్ బాస్ గా ఎంపిక కానున్నారనేది ఆసక్తిగా మారింది.
