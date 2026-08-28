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సీఎం రేవంత్ అమెరికా పర్యటనను కేంద్రం ఎందుకు రద్దు వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..!

Revanth Tour: విదేశీపెట్టుబడులు ఆకర్షించడం… అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యంతో తెలంగాణలో విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా  ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారు. బ్రిటన్ లో పర్యటన ముగించుకుని అమెరికాలో పర్యటించాలనుకున్న రేవంత్ రెడ్డి విదేశాంగ శాఖ షాకిచ్చింది. బ్రిటన్ పర్యటనకు పచ్చజెండా ఊపిన విదేశాంగశాఖ… అమెరికా పర్యటనకు అనుమతివ్వాలన్న అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. ఇంతకీ రేవంత్ అమెరికా పర్యటనను కేంద్రం ఎందుకు నిలిపివేసింది. రేవంత్ విదేశీ పర్యటనల ఉద్దేశ్యం ఏమిటి.. ?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:15 AM IST
సీఎం రేవంత్ అమెరికా పర్యటనను కేంద్రం ఎందుకు రద్దు వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..!
Image Credit: Revanth Reddy (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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