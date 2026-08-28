/సీఎం రేవంత్ అమెరికా పర్యటనను కేంద్రం ఎందుకు రద్దు వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..!

Telangana CM Foreign Tour: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి ప్రయోజనాలకోసం విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్లారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విదేశాంగ శాఖ ఎందుకు అడ్డుకోవాల్సి వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి తరహాలోనే ఇతర ముఖ్యమంత్రులకు ఇలాంటి చేదు అనుభవం గతంలో ఎదురైందా.. ? ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందనే దానిపై అందరి దృష్టి పడింది.
రైజింగ్ తెలంగాణ నినాదంతో విదేశీ పెట్టుబడుల సాధన, సరికొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో రాష్ట్రానికి ఆర్థిక వృద్ధి, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచాలనే ఉద్ధేశంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాపత్రయపడుతున్నారు. అందులో భాగంగా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా విదేశీ పర్యటనలకు వెళుతున్నారు. ఇటీవల దావోస్, జపాన్ లో జరిగిన వరల్డ్ ఎక్స్ పోలో రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం తరఫున విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు. అదే తరహాలో తాజాగా బ్రిటన్, అమెరికాలో పర్యటనకు వెళ్లాలని భావించారు. ఈ నెల 20వ తేదీన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికార బృంధం విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి విదేశీ పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యంతో కొత్త యూనివర్సిటీలను స్థాపించేందుకు ప్రయత్నించారు. విద్యా రంగాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పర్యటన చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా బ్రిటన్ పర్యటన అత్యంత విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. లండన్ లోని ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలు ఆక్సస్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ప్రతినిధులతో రేవంత్ రెడ్డి చర్చలు జరిపారు. వాళ్లతో పలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు.
అమెరికా పర్యటన రద్దు చేసిన కేంద్రం..
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందం షెడ్యూలు ప్రకారం… లండన్ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత అమెరికాకు వెళ్ళాల్సి ఉంది. అక్కడ హార్వర్డ్, ఎంఐటీ, వర్జీనియా టెక్ వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ విశ్వవిద్యాలయాలు సందర్శించాలని షెడ్యూలు రూపొందించారు. తర్వాత న్యూయార్క్ నగరంలో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించే మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొనాలని భావించారు. విదేశీ పర్యటనల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు 16న కేంద్ర విదేశాంగ శాఖకు దరఖాస్తు చేసుకుంది. పరిశీలించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, బ్రిటన్ పర్యటనకు మాత్రమే పచ్చజెండా ఊపింది. అమెరికా పర్యటనకు మాత్రం పొలిటికల్ క్లియరెన్స్ నాట్ గ్రాంటెడ్ అని తిరస్కరించింది. ఈ సమాచారం లండన్ పర్యటనలో ఉండగానే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి షాకిచ్చింది. దీంతో రేవంత్ రెడ్డి బృందం అమెరికా పర్యటన షెడ్యూల్ రద్దైంది. రేవంత్ రెడ్డికి అమెరికా వెళ్లేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతివ్వలేదని చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు విదేశీ పర్యటనలకు ఎలాంటి నిబంధలుంటాయి? విదేశాంగ శాఖ అనుమతులు జారీ చేసేందుకు ఎలాంటి ప్రమాణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందనే విషయాలను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగు చూశాయి. భారత రాజ్యాంగంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాల విభజన స్పష్టంగా ఉంది. ఆర్టికల్ 246 ప్రకారం ఏడో షెడ్యూల్లోని కేంద్ర జాబితాలోకి విదేశీ వ్యవహారాలు వస్తాయి. అంటే దౌత్య రాయబారాలు, విదేశీ ఒప్పందాలు, విదేశీ పర్యటనల నియంత్రణపై కేంద్రానికే సర్వాధికారాలు ఉంటాయి. రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు అధికారికంగా విదేశీ పర్యటనల రూల్స్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్దేశిస్తాయి.
ముఖ్యమంత్రి విదేశీ పర్యటనకు కేంద్రం అనుమతి తప్పనిసరి..
ఏదైనా రాష్ట్రానికి చెందిన ముఖ్యమంత్రి, అధికారులతో కలిసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకోసం పర్యటించాలనుకున్నపుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించాలి. పర్యటన ముఖ్య ఉద్ధేశం, రాష్ట్రానికి కలిగే ప్రయోజనాలను కేంద్ర విదేశాంగ శాఖకు విన్నవించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి విదేశాంగ శాఖ నాలుగు రకాల క్లియరెన్స్ ఇస్తుంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల పర్యటనలో ప్రాథమికంగా తొలి అంశంగా పొలిటిక్ క్లియరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది అత్యంత కీలకమైంది. దీనిని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మంజూరు చేస్తుంది. దీని కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమంత్రుల విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించి రెండో ప్రాధాన్యత ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి లేదా మంత్రుల విదేశీ పర్యటన ఖర్చులు, ప్రయాణ ఖర్చులు లేదా ఆతిథ్యాన్ని ఏదైనా విదేశీ ప్రభుత్వాలు, విదేశీ సంస్థలు లేదా ఎన్జీవోలు భరిస్తుంటే, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద ముందస్తు అనుమతి జారీ చేస్తారు.
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకామిక్ ఎఫైర్స్..
ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లే సమయంలో ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ క్లియరెన్స్ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఎఫైర్స్ విభాగం పరిశీలిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ నుంచి ఫారిన్ ఎక్చేంజ్ బడ్జెట్ అనుమతులు లేదా సమాచారాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారుల విదేశీ పర్యటనలకు సంబంధించి కేంద్ర కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ అనుమతి మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం ముఖ్యమంత్రి అధికారిక లేదా వ్యక్తిగత పర్యటనలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్కు ముందస్తుగా నివేదించవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసినప్పుడే విదేశీ పర్యటనలకు అనుమతి ఇస్తారు.
కేంద్ర అనుమతులు ఉంటెనే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు..
వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు విదేశాల్లో పర్యటించాలనుకున్నపుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి. ఇదంతా విదేశాంగ శాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది. భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలు తమ పాలన వ్యవహారాలు తాము చూసుకుంటున్నప్పటికీ, కేంద్ర అనుమతి తీసుకోవడం తప్పని సరిగా రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. అంతర్జాతీయంగా దేశం ఒకటేనని చెప్పడమే ప్రధాన ఉద్ధేశం. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేదా మంత్రి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు వారిని కేవలం ఒక వ్యక్తిగా కాకుండా భారత రాజ్యాంగ బద్ధ ప్రతినిధిగా విదేశీ ప్రభుత్వాలు గుర్తిస్తాయి. ఒకవేళ వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు లేదా మంత్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు భిన్నమైన లేదా పరస్పర విరుద్ధమైన చర్చలు జరిపితే లేదా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటే, అది దేశ ప్రయోజనాలకు విఘాతంగా పరిగణిస్తారు.
రాష్ట్రాలనుంచి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు విదేశాలకు వెళ్లినపుడు భారత ప్రతినిధిగా అడుగు పెడుతున్నవారిగా గుర్తించాలని విదేశాంగ శాఖ ప్రొటోకాల్ వ్యవహారాలను చూస్తుంది. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విదేశాల్లో పర్యటించేటప్పుడు హోస్ట్ కంట్రీలో వారికి ఏ స్థాయి ప్రోటోకాల్, గౌరవం, అత్యున్నత భద్రత కల్పించాలనేది కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సమన్వయం చేస్తుంది. విదేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అవసరమైన అన్ని రకాల ప్రోటోకాల్ పాటిస్తుంది. ఇలా సమాచారం ఇవ్వకుంటే వారి భద్రతకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకే ముఖ్యమంత్రి పర్యటించే ప్రాంతాలు, కలిసే విదేశీ ప్రతినిధులు, నిర్వహించే సమావేశాలు, చర్చలు జరిపే సంస్థలు, లేదా వారిని ఆహ్వానించిన శక్తుల మూలాలు భారత భద్రతకు, ప్రయోజనాలకు ముప్పు కలిగించేవిగా ఉండకూడదు. ఈ అంశాలను నిఘా వర్గాల పరిశీలిస్తాయి.
ఇతర దేశాల సన్నిహిత సంబంధాలు..
దేశీయంగా ప్రపంచదేశాలతో ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే విదేశాంగ శాఖ ముఖ్యమంత్రుల పర్యటనలకు అనుమతిస్తుంది. అక్కడ ప్రొటోకాల్ వ్యవహారం, భధ్రతా చర్యలు చేపట్టాలని అక్కడి ప్రభుత్వాలకు విన్నవిస్తుంది. సాధారణంగా వ్యాపార ప్రయోజనాలు, విదేశీ పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ముఖ్యమంత్రులు చేసే విదేశీ పర్యటనలకు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ వేగంగానే అనుమతులు మంజూరు చేస్తుంది. అయితే కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో పొలిటికల్ క్లియరెన్స్ను నిరాకరిస్తుంది. భారతదేశంతో సత్సంబంధాలు లేని దేశాలు లేదా ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అత్యంత సున్నితంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పర్యటనలకు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ అనుమతిని నిరాకరిస్తుంది.
ముఖ్యమంత్రి లేదా మంత్రులను ఆహ్వానించిన విదేశీ సంస్థలు, ఎన్జీవోలు లేదా విశ్వవిద్యాలయాల వెనుక దేశ వ్యతిరేక శక్తులు లేదా అనుమానాస్పద శక్తులు ఉన్నాయని నిఘా వర్గాలు నివేదిక ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతిపాదనలను తిరస్కరిస్తుంది. విదేశాల్లో ఎన్ఆర్ఐ రాజకీయ సమావేశాలు లేదా అధికారిక భారత ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానానికి భిన్నమైన వేదికలపై ప్రసంగించేలా పర్యటన షెడ్యూల్ ఉంటే అనుమతి ఇవ్వరు. ఇపుడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటన షెడ్యూలులోనూ అలాంటి పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో కూడా న్యూయార్క్లో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించ తలపెట్టిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ రాజకీయ కార్యక్రమమే పొలిటికల్ యాంగిల్ తిరస్కరణకు ప్రధాన కారణమని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ముఖ్యమంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులు విదేశీ పర్యటన చేస్తే భవిష్యత్తులో విదేశీ పర్యటనకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు చోటుచేసుకుంటాయి. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ చట్టపరమైన, దౌత్యపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. విదేశీ అధికారిక పర్యటనలకు ముఖ్యమంత్రులు డిప్లొమాటిక్ పాస్పోర్ట్ లేదా అధికారిక పాస్పోర్ట్ను సస్పెండ్ చేస్తారు. అంటే వీటిపై విదేశీ వీసాలు జారీ కావు, ఒకవేళ వీసా ఉన్నప్పటికీ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ లభించదు. విదేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎలాంటి ప్రోటోకాల్, భద్రత, రవాణా, లేదా విదేశీ ప్రతినిధులతో అధికారిక సమావేశాల సమన్వయాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేస్తుంది. అందుకే పర్యటన రద్దు చేసుకుని స్వదేశానికి తిరిగి రావడం మినహా మరో మార్గం ఉండదు.
గతంలో పలు ముఖ్యమంత్రులకు విదేశీ పర్యటనలకు నో క్లియరెన్స్..
ఇపుడు విదేశీ పర్యటనలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఎదురైన చేదు అనుభవమే గతంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్రమోడీకి ఎదురైంది. గుజరాత్ సీఎంగా మోడీ ఉన్నపుడు అమెరికా వీసా రాకుండా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, నాయకులు లేఖలు రాశారు. రేవంత్ రెడ్డి తరహాలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు విదేశీ పర్యటనలు చేయాలనుకున్నపుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పొలిటికల్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు. 2019లో డెన్మార్క్లోని కోపెన్హాగన్లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక సి40 వరల్డ్ మేయర్స్ సమ్మిట్లో పాల్గొనడానికి, సింగపూర్ వేదికగా జరిగిన వరల్డ్ సిటీస్ సమ్మిట్కు వెళ్ళడానికి అప్పటి ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్కు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ అనుమతి నిరాకరించింది. ఇటలీలోని రోమ్ నగరంలో జరిగిన ప్రపంచ శాంతి సదస్సుకు, చైనా పర్యటనకు వెళ్ళేందుకు నాటి పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీకి విదేశాంగ శాఖ అనుమతి ఇవ్వలేదు. అస్సాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి తరుణ్ గొగొయ్ అమెరికా , ఇజ్రాయెల్ దేశాల్లో పర్యటించేందుకు చేసిన దరఖాస్తును గతంలో కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ తిరస్కరించింది. జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అర్జున్ ముండా థాయిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నించగా, విదేశాంగ శాఖ నిరాకరించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన ఉద్ధేశాన్ని పరిశీలించిన ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు, కేంద్ర విదేశాంగ శాఖకు నివేదించడంతో అమెరికా పర్యటనకు అనుమతి నిరాకరించారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా షెడ్యూల్ను నిరాకరించడానికి రాజకీయ కారణాలేనని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. విదేశాంగ శాఖ రెడ్ సిగ్నల్ ఊపడంతో రేవంత్ రెడ్డి బ్రిటన్ నుంచి హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చారు. దీంతో రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని అధికారిక బృందం లండన్ పర్యటన ముగించుకొని అక్కడి నుంచి తెలంగాణకు వచ్చేసింది.
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