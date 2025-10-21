CM Revanth Reddy: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దగ్గర పడుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినా కొత్తలో నేతలంతా.. ఒక్కతాటిపై ఉన్నట్టు కనిపించారు. కానీ కొద్ది రోజులుగా అధికార పార్టీ నేతలు ఎవరికి వారు వ్యవహరిస్తుండటం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. కొద్ది రోజులుగా అధికార పార్టీ నేతల వ్యవహారం అధికార పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. మంత్రి కొండా సురేఖ, మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి వ్యవహారం పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. నలుగురు నేతలు ప్రభుత్వంలో కొనసాగుతూనే సీఎంను నిత్యం టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అటు పార్టీ పెద్దలు సైతం వీరిని పట్టించుకోకపోవడంతో.. మరింత వాయిస్ పెంచేసి సర్కార్ కు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. దాంతో ఈ నేతల వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇక మంత్రి కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్ డైలీ సీరియల్ను తలపిస్తోంది. ఆరు నెలలకు ముందు అక్కినేని ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ లో మంత్రి నోరు జారారు. ఆ తర్వాత మంత్రి నిత్యం ఏదో ఒక వివాదంలో మునుగుతున్నారు. ఆ తర్వాత తన కేబినెట్ మంత్రులను ఆమె టార్గెట్ చేశారు. రెడ్డి లీడర్లంతా బీసీలను టార్గెట్ చేశారని విమర్శలు గుప్పించారు. అంతకుముందు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు తనను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అంతేకాదు వరంగల్ నేతలపై కొండా మురళి నోరు పారేసుకున్నార. ఆ తర్వాత మేడారం ఆలయం డెవలప్మెంట్ కోసం నిర్వహించిన టెండర్లలో మంత్రి పొంగులేటిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ వెంటనే మంత్రి ఓఎస్డీ సుమంత్ను ప్రభుత్వం తప్పించింది. దాంతో ఈ వ్యవహారం కాస్తా.. పెద్దది కావడంతో మంత్రి కూతురు రంగంలోకి దిగారు. మంత్రి కొండా సురేఖ ఓఎస్డీని తన ఇంట్లోనే పెట్టుకుని సర్కార్ కు సవాల్ విసిరారు. అయితే మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారం చల్లబడ్డప్పటికీ.. ఆమె ద్వారా పార్టీని జరగాల్సినంతా డ్యామేజ్ జరిగిందని ప్రచారం సాగుతోంది.
అటు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిది మరో కథ. ఈయన కూడా కొద్ది రోజులుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా సీఎం రేవంతే అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్సైజ్ టెండర్ల వ్యవహారంలోనూ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి తన మార్క్ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. మునుగోడులో తెలంగాణ ఎక్సైజ్ పాలసీ అమలు చేయొద్దంటూ హుకుం జారీ చేశారు. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో మద్యం దుకాణాలపై కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. సాయంత్రం 4 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకే మద్యం దుకాణాలు తెరిచి ఉండాలని, పర్మిట్ రూంలు ఉండొద్దని రాజగోపాల్ రెడ్డి కండిషన్స్ పెట్టారు. దీంతో టెండర్లు వేయడానికి భయపడిన మద్యం వ్యాపారులు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావును కలిశారు. అయితే ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు రాష్ట్రమంతా ఒకటే రూల్ ఉంటుంది. ఒక్కో నియోజవర్గానికి ఒక్కో రూల్ ఉండదు, అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే అంటూ ఎమ్మెల్యేకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. అయితే ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారంపై, ప్రభుత్వం అధిష్టానానికి పూర్తి నివేదిక పంపినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కూడా సొంత పార్టీని టార్గెట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలకు అన్ని కోణాల్లోనూ నష్టం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. పొరుగు పార్టీల నుంచి వలస వచ్చినవాళ్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నామినేటెడ్ పదవులు ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసే వాళ్లకు ఇవ్వొద్దని నిబంధన ఉందా అని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ను ప్రశ్నించారు. ధర్మపురి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు అఫిస్ లో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ను కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. ఏళ్లతరబడి పార్టీని నమ్ముకుని పనిచేసే కార్యకర్తలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
జగిత్యాల నియోజవర్గంలో పార్టీ పదవులు ఇచ్చే సమయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇదిలా ఉంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్రెడ్డి కూడా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తనకు ఏమాత్రం అవకాశం దొరికినా వదిలిపెట్టడం లేదు. గతంలో హైడ్రా పనితీరును తప్పుబట్టారు. ఆ తర్వాత మంత్రుల జిల్లాలు, వారి నియోజకవర్గాలకే నిధులు వెళ్తున్నాయంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు గెలిపిస్తేనే కదా ఎమ్మెల్యే, మంత్రులు, సీఎం అయ్యేదని ప్రశ్నించారు. ఇంకో రెండుసార్లు గెలిపించండి, తాను కూడా సీఎం అభ్యర్థి అవుతానంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. గత కొంత కాలంగా సొంత ప్రభుత్వాన్ని అనిరుధ్రెడ్డి టార్గెట్ చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే వ్యవహారం కూడా పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారిందనే చర్చ జరుగుతోంది.
మొత్తంమీద అధికార పార్టీలో కొనసాగుతూ.. సొంత ప్రభుత్వాన్నే నేతలు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అయితే పార్టీపై విమర్శలు చేస్తున్న నేతలపై చర్యలు తీసుకోవడంలో.. క్రమశిక్షణ కమిటీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యందనే చర్చ జరుగుతోంది. పార్టీకి వ్యతిరేకంగా గళం విప్పిన తొలినాళ్లలోనే వీరిపై చర్యలు తీసుకుని ఉండుంటే.. ఇప్పుడా పరిస్థితి ఉండేది కాదని గాంధీ భవన్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అలాకాకుండా నేతలపై చర్యలకు హైకమాండ్ వెనుకాడటంతోనే పరిస్థితి ఇక్కడి వరకు వచ్చిందని అంటున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేతలను కొందరు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెనకుండి నడిపిస్తున్నారనే టాక్ సైతం ఉంది. ఇప్పటికైనా పట్టుతప్పుతున్న నేతలపై చర్యలు తీసుకోకపోతే.. మాత్రం మరింత నష్టం ఖాయమని అంటున్నారు..