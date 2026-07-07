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హైడ్రాకు ఓవైసీ కాలేజీలు కనిపించడం లేదా?: ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి

Paidi Rakesh Reddy: హైడ్రాకు ఎందుకు  ఓవైసీ కాలేజీలు కనిపించడం లేదని ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మజ్లిస్‌ నాయకులకు సంబంధించిన అక్రమ కట్టడాలపై మండి పడ్డారు. ఆయన BJP రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వివిధ అంశాలపై మాట్లాడారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:55 PM IST
హైడ్రాకు ఓవైసీ కాలేజీలు కనిపించడం లేదా?: ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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హైడ్రాకు ఓవైసీ కాలేజీలు కనిపించడం లేదా?: ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి
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