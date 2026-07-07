/హైడ్రాకు ఓవైసీ కాలేజీలు కనిపించడం లేదా?: ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి

Paidi Rakesh Reddy News: రాష్ట్రంలో చెరువుల పరిరక్షణ పేరుతో పేదల ఇళ్లను కూల్చివేస్తున్న హైడ్రా (HYDRAA), మజ్లిస్ నాయకులకు సంబంధించిన అక్రమ కట్టాల వైపు ఎందుకు వెళ్లడం లేదని ఆర్మూర్ MLA పైడి రాకేష్ రెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు. మజ్లిస్ పార్టీ నాయకుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి చట్టం ఎందుకు పని చేయడం లేదని ఆయన నిలదీశారు. BJP రాష్ట్ర కార్యాలయంలోని జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ప్రభుత్వ తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు.
ఇటీవల అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై MLA రాకేష్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. ఒకటి కూల్చితే వంద కడతామంటూ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడటం పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధమని.. వంద కాకపోతే వెయ్యి కట్టుకో.. కానీ చెరువులను కబ్జా చేసి మాత్రం కట్టొద్దని ఆయన మీడియా ముఖంగా హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి నిజంగానే చిత్తశుద్ధి ఉంటే.. సల్కమ్ చెరువులో నిర్మించిన ఫాతిమా కాలేజీపైన తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.. ఓవైసీ కాలేజీని చెరువులోనే కట్టారా లేదా అనే విషయంపై ప్రభుత్వం తక్షణమే బహిరంగ ప్రకటన చేయాలన్నారు. భారత దేశ చట్టాలు ఓవైసీ సోదరులకు వర్తించవా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
పేదల కన్నీళ్లు కనబడటం లేదా?
ప్రభుత్వ బుల్డోజర్లు కేవలం పేద ప్రజల ఇళ్లను కూల్చడానికే పరిమితమయ్యాయని.. ఎమ్మెల్యే రాకేష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. పేదలను చూస్తేనే ప్రభుత్వానికి బుల్డోజర్లు గుర్తుకొస్తున్నాయా.. అని ప్రశ్నిస్తూ.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని హిట్లర్తో పోల్చారు. పేదల కన్నీళ్లు మీకు కనబడటం లేద హిట్లర్ రేవంత్ రెడ్డి? అని మీడియా ముఖంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓవైసీ సోదరులపై చర్యలు తీసుకోవద్దని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఏమైనా ఆదేశించారా అని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
సర్ పై అపోహలు వద్దు..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై లేనిపోని అబద్ధాలు, అపోహలు ప్రజల్లో సృష్టించవద్దని.. మజ్లీస్ నాయకులకు సర్ అంటే ఎందుకు అంత భయమని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. అలాగే విదేశీ అక్రమ చొరబాటుదారుల ఓట్లను మజ్లిస్ పార్టీ స్వచ్ఛందంగా తొలగించాలని.. చొరబాటుదారులకు వత్తాసు పలకడం మానుకోవాలని ఈ సమయంలో హితవు పలికిన్నట్లు తెలుస్తోంది. చివరగా ఆయన ప్రభుత్వానికి.. హైడ్రాకు తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.. ఓవైసీ కాలేజీల లాంటి పెద్దల అక్రమ కట్టడాలను కూల్చకుండా.. కేవలం పేదల ఇళ్లను మాత్రమే కూల్చివేస్తే.. తాము ఊరుకునేది లేదని.. పెద్ద ఎత్తున హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆఫీస్ను ముట్టడిస్తామని పైడి రాకేష్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.