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  • /Pawan Kalyan Telangana politics: పవన్‌ కళ్యాణ్‌ విషయంలో బీజేపీ నేతలు సైలెంట్ మోడ్.. లైట్ తీసుకున్నట్లేనా..!

Pawan Kalyan Telangana politics: పవన్‌ కళ్యాణ్‌ విషయంలో బీజేపీ నేతలు సైలెంట్ మోడ్.. లైట్ తీసుకున్నట్లేనా..!

Pawan Kalyan Telangana politics: జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కూటమి నేత..! జాతీయ వాదాన్ని బలంగా వినిపిస్తున్నారు..! ఇటీవలే ప్రధాని మోడీ కూడా పవన్ ఇంటికి ప్రత్యేకంగా వెళ్లి కలిసి వచ్చారు..! కానీ తెలంగాణలో నవనిర్మాణ సంకల్ప సభకు పిలుపునిచ్చారు..! ఈ సభను నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం నిరాకరించింది..! ఈ విషయంలో తెలంగాణ బీజేపీ లీడర్లు ఎందుకు స్పందించలేదు..! ఈ విషయంలో పవన్ ప్రెస్‌మీట్ పెట్టే వరకు లీడర్లంతా సైలెంట్‌గా ఉండటం వెనకున్న మతలబు ఏంటి..!

Written ByG Shekhar
Published: Jun 08, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:34 PM IST
Pawan Kalyan Telangana politics: పవన్‌ కళ్యాణ్‌ విషయంలో బీజేపీ నేతలు సైలెంట్ మోడ్.. లైట్ తీసుకున్నట్లేనా..!
Image Credit: Pawan Kalyan Telangana politics (Source: X/Pawan Kalyan)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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