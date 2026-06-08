/Pawan Kalyan Telangana politics: పవన్‌ కళ్యాణ్‌ విషయంలో బీజేపీ నేతలు సైలెంట్ మోడ్.. లైట్ తీసుకున్నట్లేనా..!

Pawan Kalyan Telangana Politics: ఏపీలో బీజేపీ- జనసేన పొత్తు కొనసాగుతోంది. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కాషాయ పార్టీకి జాతీయ స్థాయిలో మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. అటు బీజేపీ పెద్దలు కూడా పవన్కు ఎవరికి ఇవ్వనంతా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు మాత్రం పవన్ కల్యాణ్ లైట్ తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏపీలో మాదిరిగానే తెలంగాణలో బీజేపీ- జనసేన పొత్తు ద్వారా అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ నేతలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. కానీ తెలంగాణలో ఇందుకు పూర్తిగా విరుద్దమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది. తెలంగాణలోకి పవన్ ఎంట్రీని కొందరు కాషాయ పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. పవన్ కల్యాణ్ రాకతో తమ హవా తగ్గిపోతుందని వారంతా భయపడుతున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఎందుకంటే తాజాగా తెలంగాణలో నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభకు పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సభను సక్సెస్ చేసేందుకు జనసేన నేతలు రెడీ అయ్యారు. కానీ చివరి నిమిషంలో సభకు తెలంగాణ సర్కార్ అనుమతి నిరాకరించింది. ఈ విషయంలో పవన్ సర్కార్ తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు.. కానీ తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు మాత్రం రెండు ఆలస్యంగా స్పందించడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది..
వాస్తవానికి తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావాలని జాతీయ బీజేపీ నేతలు ఎప్పటినుంచో లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. గత రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పవర్ కోసం గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. దాంతో జనసేనను కలుపుకుని వెళితే పవన్ మేనియా వర్కవుట్ అవుతుందని కాషాయ పెద్దలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. హైదరాబాద్ లో సెటిలర్లు జనసేనకు అండగా ఉంటున్నారు. పవన్ ఒక్క పిలుపునిస్తే.. వారంతా గంపగుత్తగా ఓట్లు వేస్తారు. అందుకే ఈ అవకాశాన్ని పవన్ ద్వారా వర్కవుట్ చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారట. అయితే పవన్ రాకను సిటీ లీడర్లు స్వాగతిస్తుంటే.. రూరల్ బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారట.
పవన్ ప్రచారం చేస్తే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో తమకు ఇబ్బంది అవుతుందని సైలెంట్ గా ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ప్రతి విషయంలో బీజేపీకి అండగా నిలుస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ ను తెలంగాణ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శిస్తున్న సైలెంట్ గా ఉండటాన్ని పవన్ కల్యాణ్ సైతం తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా తెలంగాణ బీజేపీ నేతల సైలెంట్ వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు రాగా.. వారినే అడగమంటూ పవన్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
అయితే తెలంగాణ బీజేపీ నేతల సైలెంట్ మోడ్పై కాషాయ పెద్దలు సీరియస్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. పవన్ కల్యాణ్ పై విమర్శల విషయంలో ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారంటూ హైకమాండ్ పెద్దలు క్లాస్ తీసుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే పార్టీ పెద్దలు క్లాస్ తో ఖంగుతిన్న తెలంగాణ బీజేపీ లీడర్లు.. కాస్తా ఆలస్యంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్, BRS పార్టీలు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని రాష్ట్ర చీఫ్ రామచందర్ రావు మండిపడ్డారు. పవన్ కల్యాణ్ సభకు అనుమతి ఇస్తే.. ఇబ్బంది ఏంటని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం పెట్టడం సంతోషంగా ఉందన్న రామచందర్ రావు...TRSను BRSగా మార్చి ఆంధ్రాలో పార్టీ పెట్టింది నిజం కాదా అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణకు వ్యతిరేకమైన CPM,MIMతో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ జతకట్టలేదా అని ప్రశ్నించారు.
మరోవైపు బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు కూడా పవన్కు అండగా నిలిచారు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలో మీటింగ్ పెట్టుకుంటే.. కాంగ్రెస్ నేతలకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొన్ని వందల సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లారు.. అలా ఢిల్లీ వెళ్లిన ప్రతిసారి సమావేశాలు పెడతారు. అలా అయితే పక్క రాష్ట్రం నేతలు తెలంగాణలో సమావేశాలు పెట్టకుడదా అని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ లో పవన్ కల్యాణ్ సభ పెడితే.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు వణికిపోతున్నారని విమర్శించారు. ఇలా ఇద్దరూ ముగ్గురు నేతలు తప్పితే.. మిగతా నేతలు ఇప్పటివరకు ఖండించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మొత్తంమీద పవన్ కల్యాణ్ కు కౌంటర్ ఇవ్వడంలో బీజేపీ నేతలు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. కొందరు నేతలు పవన్ కల్యాణ్ కు మద్దతుగా నిలబడితే.. మరికొందరు నేతలు మనకు అవసరం లేదులే అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కానీ పవన్ కల్యాణ్ మాత్రం తెలంగాణ బీజేపీ నేతల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు స్పష్టం అవుతోంది. చూడాలి మరి ఈ విషయంలో మరికొందరు నేతలు రియాక్ట్ అవుతారా.. లేక పార్టీ ఆదేశాలను సైతం లైట్ తీసుకుంటారా అనేది త్వరలోనే తేలనుంది.