Why Pending New Ration Cards In Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కొత్త రేషన్ కార్డుల దరఖాస్తుకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున ఒకటికి మూడుసార్లు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రజాపాలనలో దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి 2025 జూలై నెలలో కొత్త రేషన్ కార్డులు కూడా కొన్ని మాత్రమే మంజూరు చేసింది ప్రభుత్వం. అలా రాష్ట్రంలో మొత్తానికి కోటికి పైగా ఈ కొత్త రేషన్ కార్డులు 2026 జనవరి నాటికి చేరాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే కొన్ని రోజులుగా పెండింగ్‌లో లక్షల రేషన్ కార్డులు ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. అవి ఎప్పుడు వస్తాయో? అని ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు. అసలు పెండింగ్‌లో ఉండడానికి కారణం ఏంటి? ఇప్పట్లో రేషన్‌ కార్డులు రావా? 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:24 PM IST

Telangana: రాష్ట్రంలో పత్తా లేని కొత్త రేషన్‌ కార్డులు.. పెండింగ్‌లో లక్షల దరఖాస్తులు, కారణం అదేనా?

Why Pending New Ration Cards In Telangana: తెలంగాణలో రేషన్ కార్డుల కోసం కొన్ని లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఏ పథకం రావాలన్నా రేషన్‌ కార్డు ఉండాల్సిందే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మహాలక్ష్మి పథకం మహిళల కోసం ప్రవేశపెట్టింది. అదేవిధంగా ప్రజా పాలనలో 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్, రూ. 500 కే గ్యాస్ సిలిండర్, ఇల్లు లేని వారికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు పరిచయం చేసింది. అయితే ఇవన్నీ రేషన్ కార్డుతో ముడిపడి ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల జారీ కొన్నేళ్లపాటు నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో అర్హులైన లక్షలాది మంది కూడా కొత్త రేషన్ కార్డులు ఎప్పుడు వస్తాయని ఎదురు చూశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో ఎప్పుడిచ్చారు?
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2025లో కొత్త రేషన్ కార్డులు జూలై నెలలో మంజూరు చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో మీసేవ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టి ఎంక్వైరీ ప్రారంభించి అర్హులైన వారికి రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేసింది. వీరికి రేషన్ కోటా కూడా కేటాయించింది. అయితే కొన్ని కారణాలవల్ల సమయానికి రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకోలేని వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారికి ఇంకా రేషన్ కార్డు పెండింగ్ లోనే ఉంది. 

 అత్తారింటికి వచ్చిన కోడలు, పిల్లల పరిస్థితి..
కొత్తగా పెళ్లి చేసుకొని అత్తగారి ఇంటికి వచ్చినా కోడళ్లకు చాలామందికి రేషన్ కార్డు ఇప్పటికీ లేకుండా పోయింది. గత సంవత్సరంలో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి పుట్టింటి పాత రేషన్ కార్డులో పేర్ల తొలగింపుకు కాస్త సమయం పట్టింది. దీంతో వాళ్లు సమయానికి రేషన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోయారు. ఇందులో చాలామందికి మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా లేకపోవడంతో అది చేసుకున్నాకే కొత్త రేషన్‌ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనే నిబంధన ఉంది. దీంతో కొంతమంది కొత్తగా లేనివారు కూడా కొత్తగా పెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు. 

పేర్లు తొలగించాలని..
నిరంతరాయంగా మీసేవా ద్వారా రేషన్‌ కార్డుల దరఖాస్తులు బాగానే ఉన్నా.. పుట్టింటి పాత రేషన్‌ కార్డులో పేర్లు తొలగించాలనే నిబంధన ఉండేసరికి మళ్లీ సివిల్‌ సప్లై ఆఫీసులకు పరుగులు తీయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కొంతమందికైతే ఆ పేరు డిలీట్‌ కావడానికి ఏకంగా మూడు నెలల గడువు కూడా తీసుకుంది. 

ఆ తర్వాత పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఎన్నికల ముందు 2025 జూలైలో కొత్త రేషన్ కార్డులు కొన్ని మంజూరు చేశారు. ఆ తర్వాత కోడ్‌ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత రేషన్ కార్డులు వస్తాయని ఇప్పటి వరకు ఎదురుచూస్తున్నవారికి నిరాశ మిగులుతోంది. కొత్త రేషన్ కార్డులు ఎప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయో అని ఎదురు చూస్తున్నారు. 

తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అప్రూవ్ చేసినా…
మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టిన తర్వాత దరఖాస్తు దారులు సదరు రిసీట్‌ తహసీల్దారు ఆఫీసులో మళ్ళీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే. కొన్ని రోజుల తర్వాత రేషన్ ఆఫీసర్‌ నేరుగా ఇంటికి వచ్చి క్షేత్రస్థాయిలో ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత తహసిల్దార్ కార్యాలయంలో అప్రూవ్‌  చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా ఆ తర్వాత జరిగే డీసీఎస్‌ఓలో మాత్రం దరఖాస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అంటే ముందుగా రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ పరిశీలన జరిపినా.. ఆ తర్వాత తహసిల్దార్ పరిశీలించే వరకే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. చివరగా డీసీఎస్‌ఓలో కూడా పరిశీలన జరగక పెద్ద సంఖ్యలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 

జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వస్తే..
ఇక త్వరలో జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఆ సమయంలో కోడ్ అమల్లో ఉంటే కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీ కూడా నిలిచిపోతుంది. అంతకు ముందే వెంట వెంటనే జారీ చేస్తారా? అంటే ఈ రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ కేవలం ఎన్నికల ముందే ఉంటుందా? అనే ప్రశ్నలు కూడా మెదలుతున్నాయి. 

 ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజులపాటు ..
ఇక కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజులపాటు నిర్వహించనుంది. ఈ కొత్త రేషన్ కార్డు వస్తే వెంటనే ఈ కార్యక్రమంలో సంక్షేమ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అని ఎదురు చూస్తున్నారు. మార్చి 6వ తేదీ నుంచి జూన్ 12వ తేదీ వరకు మొత్తంగా 99 రోజులపాటు ఈ ప్రణాళికను అమలు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమయంలో రేషన్‌ కార్డులకు కూడా దరఖాస్తు పెట్టుకోవచ్చు. 

 తప్పులు దొర్లితే ఏం చేయాలి?
 ఈ రేషన్ కార్డు అప్లికేషన్ ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్‌లైన్లో జరుగుతుంది. తప్పులు దొర్లినా కొంతమందికి తెలియని దుస్థితి ఏర్పడింది. పేరు, ఆధార్ నెంబర్, ఇతర వివరాలు తప్పుగా ఉంటే కూడా పెండింగ్లో ఉండిపోతున్నాయి. మళ్లీ ధ్రువీకరణ పూర్తయ్యే వరకు దరఖాస్తులు నిలిచిపోతున్నాయి. చాలామందికి ఎందుకు పెండింగ్లో ఉందో కూడా తెలియని దుస్థితి ఏర్పడింది. వారందరికీ సరైన కారణం ఎలా తెలియాలి? ఎవరు చెబుతారు?. రేషన్‌ కార్డు జారీ ప్రక్రియలో ఫీల్డ్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఎంతో కీలకం.  సదరు ఆఫీసర్‌ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసినప్పుడు.. వివరాలు సరిపోలకపోతే వెంటనే దరఖాస్తుదారులకు వారు అప్‌డేట్ చేసేలా ఉండాలి . లేకపోతే అవి కూడా పెండింగ్ లోనే ఉండిపోతున్నాయి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

New Ration cardTelangana new ration cards pendingTelangana ration card latest newswhy ration cards pending in TelanganaTelangana new ration card update 2026

