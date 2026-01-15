English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Honey Trap: భార్యాభర్తల హనీ ట్రాప్.. నగ్న వీడియోలతో 100 మంది నిలువునా మోసం

Honey Trap: భార్యాభర్తల హనీ ట్రాప్.. నగ్న వీడియోలతో 100 మంది నిలువునా మోసం

Wife And Husband Honey Trap 100 Persons Effected From Fraud: సోషల్ మీడియా వినియోగించి టెప్టింగ్ సందేశాలతో మగవారిని ఆకర్షించి భార్యాభర్తలు మోసానికి పాల్పడిన ఉదంతం బయటపడింది. వీరి ట్రాప్ లో వంద మంది మోసపోగా.‌. రూ.కోట్లలో భార్యాభర్తలు నిలువునా మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఈ సంఘటన కరీంనగర్ ప్రాంతంలో జరగ్గా.. హనీ ట్రాప్ సంఘటన సంచలనం రేపుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ‌

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:37 PM IST

Trending Photos

Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
7
Disha Patani
Chahal Disha Patani: మొన్న విడాకులు..నేడు మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీతో డేటింగ్? అడ్డంగా బుక్కైన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్?!
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
5
Nagarjuna Akkineni
Nagarjuna: నాగార్జున చేతిలో మోసపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఛాన్స్ ఇస్తాను అంటూ హీరో మాటలు..!
Tollywood Dark Secrets: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణం.. ఈ 6 డార్క్ సీక్రెట్స్ మీకు తెలుసా..?
6
Tollywood Dark Secrets
Tollywood Dark Secrets: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణం.. ఈ 6 డార్క్ సీక్రెట్స్ మీకు తెలుసా..?
Chiranjeevi: 40 ఏళ్ల కెరియర్లో చిరంజీవికి చుక్కలు చూపించిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..?
5
Chiranjeevi Heroines
Chiranjeevi: 40 ఏళ్ల కెరియర్లో చిరంజీవికి చుక్కలు చూపించిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..?
Honey Trap: భార్యాభర్తల హనీ ట్రాప్.. నగ్న వీడియోలతో 100 మంది నిలువునా మోసం

Big Honey Trap: సోషల్ మీడియా ముసుగులో 'హనీ ట్రాప్' చేస్తుండగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న భార్యాభర్తలు అరెస్టయ్యారు. వీరి బారిన వంద మందికి పైగా బాధితులు ఉండగా.. కొన్ని కోట్ల మేర మోసానికి పాల్పడగా ఈ సంఘటన కరీంనగర్ లో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. నగ్న వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న భార్యాభర్తల బాగోతం బట్టబయలైంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా అమాయకులను, వ్యాపారవేత్తలను ఆకర్షించి, వారితో ఏకాంతంగా గడిపిన దృశ్యాలను రికార్డు చేసి లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న కిలాడీ దంపతులను కరీంనగర్ రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: France Groom: అక్కడ అబ్బాయి.. ఇక్కడ అమ్మాయి: ఒక్కటైన ఖమ్మం, ఫ్రాన్స్‌ ప్రేమ పక్షులు

కేసు వివరాలు
మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన దంపతులు గత కొంతకాలంగా కరీంనగర్ రూరల్ పరిధిలోని ఆరేపల్లి శ్రీ సాయి నివాస అపార్ట్మెంట్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. భార్య తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఆకర్షణీయమైన ఫోటోలు పెడుతూ యువకులను, వ్యాపారస్తులను ప్రలోభపెట్టేది. ఆమెను సంప్రదించిన వారితో డబ్బులు మాట్లాడుకుని తన నివాసానికి పిలిపించుకునేది. వారు ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో, భర్త రహస్యంగా మొబైల్ ఫోన్లలో నగ్న వీడియోలను చిత్రీకరించేవాడు.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ షాక్‌.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి ఆటోమేటిక్‌ పేమెంట్‌

లక్షల్లో వసూళ్లు - విలాసవంతమైన జీవితం
ఈ వీడియోలను చూపిస్తూ బాధితులను భయపెట్టి సదరు దంపతులు భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసేవారు. ఈ అక్రమ సంపాదనతో వారు అపార్ట్మెంట్ ఈఎంఐలు కట్టడమే కాకుండా, టాటా కారును కొనుగోలు చేశారు. తమ ఇంట్లో ఖరీదైన సోఫా సెట్లు, ఏసీలు ఏర్పాటు చేసుకుని విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 100 మందిని వీరు ట్రాప్ చేసినట్లు సమాచారం.

వెలుగులోకి తెచ్చిన బాధితుడు
కరీంనగర్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి గత ఏడాది కాలంగా వీరి వద్దకు వెళ్తున్నాడు. అతని వద్ద నుండి ఇప్పటికే సుమారు 14 లక్షల రూపాయలను వసూలు చేసిన దంపతులు, అదనంగా మరో 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని, లేదంటే వీడియోలు వైరల్ చేసి చంపేస్తామని బెదిరించారు. ప్రాణభయంతో సదరు బాధితుడు  కరీంనగర్ రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.

Also Read: Telangana Sankranti Gift: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరాలు.. పండుగకు ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

పోలీసుల మెరుపు దాడి
ఏసీపీ విజయ్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు సీఐ నిరంజన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రెండు బృందాలు గాలింపు చేపట్టాయి. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల సమయంలో టేస్టీ దాబా వద్ద నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.వారి నుండి నేరానికి ఉపయోగించిన కారు నగ్న వీడియోలు ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లు బాధితుడి నుండి తీసుకున్న చెక్ లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను విచారించగా వారు నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారని, మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచి 14 రోజుల రిమాండ్ కు తరలించామని పోలీసులు తెలిపారు. 24 గంటల్లోనే కేసును ఛేదించిన సిబ్బందిని ఏసీపీ విజయ్ కుమార్ అభినందించారు.

పోలీసుల విజ్ఞప్తి
సోషల్ మీడియాలో పరిచయం లేని వ్యక్తుల ట్రాప్ లో పడకూడదని, ఎవరైనా ఇలాంటి వేధింపులకు గురైతే వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని అధికారులు కోరారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Honey trapWife and HusbandKarimnagarMancherialTelangana

Trending News