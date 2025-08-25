English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Khammam: వామ్మో.. నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి.. ఇనుపరాడ్‌తో చావబాదిన భార్య.. చివర్లో ట్విస్ట్ మాములుగా లేదుగా..

Wife attacks on husband in khammam:  తన భార్య నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి మరీ దాడి చేసిందని భర్త పోలీసులు ఎదుట వాపోయాడు. తనను చంపాలని చూసిందని కూడా అతను చెబుతుంటే పోలీసులు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 12:41 PM IST
  • భర్తను పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టిన భార్య..
  • ఖమ్మంలో ఘటన..

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
Khammam: వామ్మో.. నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి.. ఇనుపరాడ్‌తో చావబాదిన భార్య.. చివర్లో ట్విస్ట్ మాములుగా లేదుగా..

Wife brutally attacks on husband in Khammam: ఇటీవల తరచుగా భార్య భర్తల గొడవలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్నిచోట్ల భార్యలు, భర్తల్ని  చంపితే మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల రోటీన్ గా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లి చేసుకుని ఒకరి పట్ల మరోకరు తమ శాడిజంను చూయించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 

ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం వీ.ఎం.బంజర్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గంగారం, లక్ష్మి ఇద్దరు భార్యభర్తలు.  ఇద్దరు దంపతులు జంగాల కాలనీలో 35 ఏళ్లుగాఉంటున్నారు. అయితే, గంగారాం మద్యానికి బానిస కావటంతో ఇంట్లో తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. దీంతో ఇటీవల భర్తపట్ల కోపంతో.. భర్తను నోట్లో గుడ్డలు పెట్టి, రాడ్ లు, కర్రలతో విపరీంగా దాడి చేసి చావబాదింది.

అతను కేకలు పెడుతూ కాపాడాలంటూ ఇంట్లో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. స్థానికులు ఆమెను అడగ్గా.. తనకు దెయ్యం పట్టిందని అసలు తాను ఏంచేశానో కూడా తెలిదని అక్కడి వారితో అమాయకంగా చెప్పింది. కానీ భర్త మాత్రం.. ఇదంతా పక్కా ప్లాన్ తోనే భార్య తనను కొట్టిందని, ఆమెకు బాగానే ఉందని అతను అక్కడి వారితో చెప్పాడు.

ఇక లాభంలేదని నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి పోలీసులతో కూడా ఇదే విషయం చెప్పాడు. తన భార్య ఇనుప రాడ్, కర్రలతో కొట్టిందని చెప్పాడు.ఈ క్రమంలో బాధితుడి ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు లక్ష్మిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

Read more: Video: జలపాతం వీడియో షూట్‌ చేస్తోన్న యూట్యూబర్... వరదలో కొట్టుకుపోతున్న షాకింగ్ సీన్ - వైరల్ వీడియో

మరోవైపు.. గంగారాంకు పక్కటెముకలు విరిగి తీవ్ర గాయాలు అవ్వటంతో చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మం తరలించారు.ఈ క్రమంలో భార్య భర్తపై చూపించిన ప్రతాపం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇలా కూడా భార్యల మీద రివేంజ్ లు తీర్చుకుంటారా అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Khammam NewsWife attacks on husbandwife harassment on husbandTelangana crime newswife attempt to murder on husband

Trending News