Khammam Woman Video: వామ్మో.. దెయ్యం పట్టినట్లు నటిస్తూ.. భర్తను ఇనుపరాడ్‌తో చావబాదిన భార్య.. వీడియో వైరల్..

Wife attacks on husband in khammam:  తన భార్య నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి మరీ దాడి చేసిందని భర్త పోలీసులు ఎదుట వాపోయాడు. తనను చంపాలని చూసిందని కూడా అతను చెబుతుంటే పోలీసులు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:37 PM IST
  • భర్తను పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టిన భార్య..
  • ఖమ్మంలో ఘటన..

Wife brutally attacks on husband in Khammam: ఇటీవల తరచుగా భార్య భర్తల గొడవలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్నిచోట్ల భార్యలు, భర్తల్ని  చంపితే మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల రోటీన్ గా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లి చేసుకుని ఒకరి పట్ల మరోకరు తమ శాడిజంను చూయించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 

 

ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం వీ.ఎం.బంజర్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గంగారం, లక్ష్మి ఇద్దరు భార్యభర్తలు.  ఇద్దరు దంపతులు జంగాల కాలనీలో 35 ఏళ్లుగాఉంటున్నారు. అయితే, గంగారాం మద్యానికి బానిస కావటంతో ఇంట్లో తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. దీంతో ఇటీవల భర్తపట్ల కోపంతో.. భర్తను నోట్లో గుడ్డలు పెట్టి, రాడ్ లు, కర్రలతో విపరీంగా దాడి చేసి చావబాదింది.

అతను కేకలు పెడుతూ కాపాడాలంటూ ఇంట్లో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. స్థానికులు ఆమెను అడగ్గా.. తనకు దెయ్యం పట్టిందని అసలు తాను ఏంచేశానో కూడా తెలిదని అక్కడి వారితో అమాయకంగా చెప్పింది. కానీ భర్త మాత్రం.. ఇదంతా పక్కా ప్లాన్ తోనే భార్య తనను కొట్టిందని, ఆమెకు బాగానే ఉందని అతను అక్కడి వారితో చెప్పాడు.

ఇక లాభంలేదని నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి పోలీసులతో కూడా ఇదే విషయం చెప్పాడు. తన భార్య ఇనుప రాడ్, కర్రలతో కొట్టిందని చెప్పాడు.ఈ క్రమంలో బాధితుడి ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు లక్ష్మిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

మరోవైపు.. గంగారాంకు పక్కటెముకలు విరిగి తీవ్ర గాయాలు అవ్వటంతో చికిత్స నిమిత్తం ఖమ్మం తరలించారు.ఈ క్రమంలో భార్య భర్తపై చూపించిన ప్రతాపం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇలా కూడా భార్యల మీద రివేంజ్ లు తీర్చుకుంటారా అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

