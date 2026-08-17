/Siddipet: మరీ ఇంత ఘోరమా.. భర్తను రోకలి బండతో కొట్టి చంపిన భార్య.!. కారణం తెలిస్తే షాక్.!.

Wife brutally killed her husband for retirement benefits in husnabad: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలకే విడాకుల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపుతున్నారు. భార్యభర్తల హత్యలకు చెందిన ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈనేపథ్యంలోసిద్దిపేట్ జిల్లా హుస్నాబాద్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. రిటైర్ మెంట్ డబ్బుల కోసం భార్య భర్తను అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చింది.
సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని హనుమాన్ నగర్లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల ప్రకారం.. కోటి వెంకటేశ్వర్లు (62), రాజమణి దంపతులు హనుమాన్ నగర్ కాలనీలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. భార్య రాజమణి హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏఎన్ఎంగా పనిచేస్తుంది. ఆమె భర్త వెంకటేశ్వర్లు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ నెల చివర్లో వెంకటేశ్వర్లు రిటైర్ కావాల్సి ఉంది.
అయితే.. భార్య, భర్తల మధ్య రిటైర్మెంట్ డబ్బులు, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో గొడవ జరిగింది. ఇది కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. భార్య రాజమణి భర్త అని కూడా చూడకుండా ఇంట్లోని రోకలి బండ తీసుకుని భర్తపై దాడి చేసింది. అది కాస్త అతని తలకు తగలడంతో తీవ్ర రక్త స్రావమైంది.
వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే వెంకటేశ్వర్లు మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. ఈ నేపథ్యంలో మృతుడు వెంకటేశ్వర్లు తమ్ముడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
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