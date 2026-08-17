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Siddipet: మరీ ఇంత ఘోరమా.. భర్తను రోకలి బండతో కొట్టి చంపిన భార్య.!. కారణం తెలిస్తే షాక్.!.

Husnabad wife kills her husband: భార్య, భర్తల మధ్య రిటైర్మెంట్‌ డబ్బులు, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో భార్యకోపంతో రోకలి బండ తీసుకుని భర్త తలపై కొట్టింది. ఈ ఘటనలో  భర్త తలకు తీవ్రగాయమైంది. హుస్నాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర వివాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:42 PM IST
Siddipet: మరీ ఇంత ఘోరమా.. భర్తను రోకలి బండతో కొట్టి చంపిన భార్య.!. కారణం తెలిస్తే షాక్.!.
Image Credit: womankillsherhusbandinsiddipet

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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