Kamareddy: కామారెడ్డిలో దారుణం.. భర్త అని కనికరం లేకుండా కట్టుకున్న భార్య ఏంచేసిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!..

Wife murder her husband in kamareddy: కొన్నిరోజులుగా భార్యభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో భర్త శివాజీపై భార్య కోదండం లక్ష్మి కొడవలితో దాడి చేసి అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందర్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 26, 2026, 10:03 AM IST
Trending Photos

EPFO Pension Reforms: EPFO పెన్షన్ స్కీమ్ లో విప్లవాత్మక మార్పు.. కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ తో కార్మికులకు భారీ లాభం..
8
EPFO Pension reforms
EPFO Pension Reforms: EPFO పెన్షన్ స్కీమ్ లో విప్లవాత్మక మార్పు.. కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ తో కార్మికులకు భారీ లాభం..
NEET UG 2026: దేశవ్యాప్తంగా మే 3 నీట్‌ పరీక్ష.. ఆ విద్యార్థులకు 2 రోజులు సెలవులు రద్దు, NMC సంచలన ఆదేశాలు!
5
NEET UG 2026 exam date
NEET UG 2026: దేశవ్యాప్తంగా మే 3 నీట్‌ పరీక్ష.. ఆ విద్యార్థులకు 2 రోజులు సెలవులు రద్దు, NMC సంచలన ఆదేశాలు!
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
7
top bollywood actresses in bikini photos
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
EPFO అలర్ట్..పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు.. ఇక లాభాలపై కోత..
5
EPFO pension changes
EPFO అలర్ట్..పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు.. ఇక లాభాలపై కోత..
Wife brutally killed her husband over family disputes in kamareddy: ఇటీవల సమాజంలో భార్యభర్తల బంధం పూర్తిగా దిగజారీపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది జంటలు హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.  చిన్న చిన్న కారణాలతో కట్టుకున్న వారిని కడతెర్చడానికి పన్నాగాలు పన్నుతున్నారు. అంతే కాకుండా సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలు చేయిస్తున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తల బంధం ఇటీవల పూర్తిగా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ క్రమంలో పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి భర్తలు తమ భార్యలను, భార్యలు తమ భర్తలను అంత మొందిస్తున్నారు. వీరి వల్ల పూర్తిగా సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.  ఈ భార్యభర్తల హత్యోదంతాలతో చాలా మంది యువతీ, యువకులు అసలు పెళ్లంటేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. తాజాగా.. కామారెడ్డి జిల్లాలో మరో హత్యోదంతం వార్తలలో నిలిచింది.

కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కామారెడ్డి జిల్లా మున్సిపల్ పరిధిలోని 20వ వార్డు గోసంగి కాలనీలో భార్య చేతిలో భర్త దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు.  శివాజీ, కోదండం లక్ష్మి భార్యభర్తలు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. ప్రతి రోజు భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. నిత్యం భర్తతో ఏదో విషయంలో వీరి మధ్య తగాదాలతో వాగ్వాదం జరిగేది.

 ఇటీవల ఈ గొడవలు కాస్త తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వీరి మధ్య గొడవలు కాస్త హద్దుదాటిపొవడంతో భార్య కోదండం లక్ష్మి కోపోద్రిక్తంగా మారి, ఇంట్లో ఉన్న కొడవలితో భర్త శివాజీపై దాడి చేసింది. అతని మెడపై, తలపై పలు మార్లు కొడవలితో దాడి చేసింది. అతను ఘటన స్థలంలోనే కుప్పకూలీపోయాడు. రక్తపు మడుగులో విలవిల్లాడుతూ  దుర్మరణం చెందాడు. వెంటనే స్థానికులు ఈ గొడవతో అక్కడకు వచ్చి చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Read more: Kadapa: ప్రియుడితో తన సుఖానికి అడ్డొస్తున్నాడని.. 14 తులాల బంగారం ఇచ్చి మరీ భర్తను.!..

దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సదరు వ్యక్తి డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.  ఈ ఘటతో ఇద్దరు చిన్నారులు అనాథలయ్యారు. వీరు సంవత్సం, రెండెళ్లలోపు వారుగా ఉన్నారు.  క్షణికావేశంలో భార్యభర్తలు గొడవలు పడి ఇద్దరు పిల్లల జీవితాల్ని ప్రశ్నార్థకంగా చేశారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

