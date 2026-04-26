Kamareddy: కామారెడ్డిలో దారుణం.. భర్త అని కనికరం లేకుండా కట్టుకున్న భార్య ఏంచేసిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!..

Wife brutally killed her husband over family disputes in kamareddy: ఇటీవల సమాజంలో భార్యభర్తల బంధం పూర్తిగా దిగజారీపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది జంటలు హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న కారణాలతో కట్టుకున్న వారిని కడతెర్చడానికి పన్నాగాలు పన్నుతున్నారు. అంతే కాకుండా సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలు చేయిస్తున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తల బంధం ఇటీవల పూర్తిగా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ క్రమంలో పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి భర్తలు తమ భార్యలను, భార్యలు తమ భర్తలను అంత మొందిస్తున్నారు. వీరి వల్ల పూర్తిగా సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ భార్యభర్తల హత్యోదంతాలతో చాలా మంది యువతీ, యువకులు అసలు పెళ్లంటేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. తాజాగా.. కామారెడ్డి జిల్లాలో మరో హత్యోదంతం వార్తలలో నిలిచింది.
కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కామారెడ్డి జిల్లా మున్సిపల్ పరిధిలోని 20వ వార్డు గోసంగి కాలనీలో భార్య చేతిలో భర్త దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. శివాజీ, కోదండం లక్ష్మి భార్యభర్తలు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. ప్రతి రోజు భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. నిత్యం భర్తతో ఏదో విషయంలో వీరి మధ్య తగాదాలతో వాగ్వాదం జరిగేది.
ఇటీవల ఈ గొడవలు కాస్త తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వీరి మధ్య గొడవలు కాస్త హద్దుదాటిపొవడంతో భార్య కోదండం లక్ష్మి కోపోద్రిక్తంగా మారి, ఇంట్లో ఉన్న కొడవలితో భర్త శివాజీపై దాడి చేసింది. అతని మెడపై, తలపై పలు మార్లు కొడవలితో దాడి చేసింది. అతను ఘటన స్థలంలోనే కుప్పకూలీపోయాడు. రక్తపు మడుగులో విలవిల్లాడుతూ దుర్మరణం చెందాడు. వెంటనే స్థానికులు ఈ గొడవతో అక్కడకు వచ్చి చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సదరు వ్యక్తి డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ ఘటతో ఇద్దరు చిన్నారులు అనాథలయ్యారు. వీరు సంవత్సం, రెండెళ్లలోపు వారుగా ఉన్నారు. క్షణికావేశంలో భార్యభర్తలు గొడవలు పడి ఇద్దరు పిల్లల జీవితాల్ని ప్రశ్నార్థకంగా చేశారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
