Telangana High court: ఓర్నీ.. వంట చేయడం లేదని భార్యకు విడాకులు.. హైకోర్టు ఏమందో తెలుసా...?

Telangana high court serious on divorce case: తన తల్లితో కలిసి పనిలో సాయం చేయడంలేదని, క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తుందని ఒక వ్యక్తి తెలంగాణ హైకోర్టులో డైవర్స్ కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:39 PM IST
  • విడాకులపై పిటిషన్ పై హైకోర్టు సీరియస్..
  • చిన్న విషయాలపై ఇలాఅయితే ఏంటని వ్యాఖ్యలు..

Telangana High court: ఓర్నీ.. వంట చేయడం లేదని భార్యకు విడాకులు.. హైకోర్టు ఏమందో తెలుసా...?

Telangana high court serious on divorce petition: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని తమ శాడిజం బైటపెట్టుకుంటున్నారు. ఒకరితో మరోకరు ఎలా అన్యోన్యంగా ఉండాలో మర్చిపోయి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పడక సుఖం కోసం కట్టుకున్న వారిని దారుణంగా చంపుతున్నారు. మొత్తంగా వివాహ బంధాన్ని అభాసు పాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది అసలు పెళ్లంటేనే ఆమడ దూరం పారిపోతున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల భార్యభర్తలు చిన్న చిన్న విషయాలకు డైవర్స్ లు తీసుకుంటున్నారు. భార్యకు వంట రావడంలేదని, అందంగా లేదని కొంత మంది భర్తలు తమ శాడిజం చూపిస్తే, మరోవైపు కొంత మంది భార్యలు తన భర్త సంపాదన తక్కువగా ఉందని, ఖర్చులకు డబ్బులు సరిపొవట్లేదని ఇలా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ హైకోర్టులో ఒక వ్యక్తి తన భార్యవంట వండటంలేదని డైవర్స్ కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీనిపై హైకోర్టు ధర్మాసనం సీరియస్ అయ్యింది.

అంతే కాకుండా అతను తన భార్య క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తుందని కూడా చేసిన ఆరోపణలపై ప్రశ్నలు గుప్పించింది.  పెళ్లి తర్వాత భార్యకు వంట రాకపోవడం అనేది కూడా సమస్యనా అంటూ కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. అదే విధంగా భార్య తన భర్తకు వంట చేయలేకపోవడం లేదా తన అత్తగారితో ఇంటి పనులను సమన్వయం చేసుకోలేకపోవడం మానసిక క్రూరత్వం కిందకు రాదని ధర్మసనం స్పష్టం చేసింది.
 జస్టిస్ మౌషుమి భట్టాచార్య, జస్టిస్ నగేష్ భీమపాకలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

అయితే.. సికింద్రాబాద్‌కు చెందిన న్యాయవాది అయిన భర్త, ఎల్‌బి నగర్‌కు చెందిన టెకీ ఉద్యోగి అయిన యువతి  2015లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంట కొన్నిరోజులు బాగానే కాపురం చేసుకున్న ఆతర్వాత గొడవలు చోటు చేసుకున్నాయి.ఈ క్రమంలో 2017లో గర్భస్రావం వంటి వైద్యపరమైన సమస్య కారణంగా అక్టోబర్ 2018 నుండి విడివిడిగా నివసిస్తున్నారు.

Read more: KTR In Khammam Video: కేటీఆర్ ఖమ్మంటూర్‌లో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలు.. తెలుగు స్టేట్స్‌లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు.. వీడియో..

ఇక లాభంలేదని భర్త డైవర్స్ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించాడు. వైవాహిక జీవితంలో చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఉంటాయని, ప్రతిదానికి విడాకులకు మాత్రమే పరిష్కారం కాదని హైకోర్టు పునరుద్ఘాటించింది. అదే విధంగా ఆమె ఉద్యోగం, ఇతర సమస్యల కారణంగా చేయలేకపోవచ్చని, చిన్న విషయాల్ని మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకొవాలని హైకోర్టు ఈ డైవర్స్ పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది.

 

 

