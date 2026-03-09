Khammam: ఎంతకు తెగించింది భయ్యా..?.. మొగుడి ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం భార్య వేసిన స్కెచ్ ఏంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Wife killed her husband for insurance money in khammam: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక ఘటనలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తున్నాయి. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని చిన్న పాటి గొడవలకు డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంత మంది హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. భార్యభర్తలన్నక గొడవలు సహాజం. కనీసం ఏ ఒక్కరైన సర్దుకుపొదాం అన్న ధోరణిలో ఉండటం లేదు. ప్రతిరోజు హత్యలు, దారుణాలతో భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం కాస్త బజారున పడుతుంది. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఇలాంటి దారుణాలకు పాల్పడిన మొత్తం వివాహ వ్యవస్థకే చెడ్డపేరు వస్తుంది. తాజాగా.. ఖమ్మంలో ఇటీవల ఒక వ్యక్తి దుర్మరణంపై పోలీసులు విచారణ చేయగా దానిలో భార్య వేసిన పెద్ద స్కెచ్ వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఖమ్మంలో ఇటీవల ఆటో డ్రైవర్ చాగంటి రవి (52) హత్య కేసు సంచలంగా మారింది. పోలీసులు తొలుత రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. కానీ భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. దీంతో ఆమె ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం భర్తను చంపించిందని గుర్తించారు. ఆమె ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా మొత్తంగా డొంకంతా బైటపెట్టారు.
ఖమ్మం నగరానికి చెందిన రవి తాగుడు అలవాటు. ఇతని ఆరోగ్యం దెబ్బతినడంతో భార్య ప్రశాంతి తనకు తెలిసిన వారితో రూ. గత ఏడాది రూ.66 లక్షలకు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ చేయించింది. ఆ తర్వాత తరచుగా భర్త ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యాడు. కానీ తాగుడు మాత్రం మానలేదు.
ఇక భార్య సైతం తాగుడుకు అడ్డుచెప్పకుండా భర్త ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం ఎప్పుడు చస్తాడో అని వేచి చూసింది. ఇలా నెలలు గడుస్తున్న తన భర్త చావక పోవడంతో భార్య ఒక కన్నింగ్ ప్లాన్ వేసింది. బీమా డబ్బుల కోసం తెలిసిన వారితో డీల్ కుదుర్చుకుంది. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాస్తో పాటు జోగి రాజ్కుమార్, జోగి వెంకటేష్, జోగి రాంబాబులతో తన భర్తను హత్య చేస్తే వచ్చే బీమా డబ్బులో సగం ఇస్తానని వారికి చెప్పింది.
స్కెచ్ ప్రకారం ఈ నెల 2వ తేదీన రవికి వారంతా ఫుల్లుగా మద్యం తాగించి వీవీ పాలెం శివారు ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ కారుతో ఢీకొట్టి రోడ్డు ప్రమాదం అని అందరికి చెప్పారు. దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. అతని భార్య పై అనుమానంతో అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఆ తర్వాత ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా చేసిన దారుణం బైటపెట్టింది. దీంతో ప్రశాంతిని, మరో నలుగురు సుపారీ గ్యాంగ్ లను కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
