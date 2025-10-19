English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Karimnagar Viagra pills murder: కూరలో వయాగ్రా పిల్స్ కల్పి భర్తను మట్టుబెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజాలు..

Karimnagar Viagra pills murder: కూరలో వయాగ్రా పిల్స్ కల్పి భర్తను మట్టుబెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజాలు..

Wife killed her husband with Viagra pills: కూరలో, లిక్కర్ లో వయాగ్రా ట్యాబ్లెట్ లను కల్పి కట్టుకున్న భార్య కరీంనగర్ లో అంతమోందించింది. ఈ ఘటనలో మరిన్ని షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 19, 2025, 01:31 PM IST
  • కరీంనగర్ లో ఘోరం..
  • వయాగ్రా పిల్స్ ఘటనలో షాకింగ్ విషయాలు..

Karimnagar Viagra pills murder: కూరలో వయాగ్రా పిల్స్ కల్పి భర్తను మట్టుబెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజాలు..

Wife  kills husband mixing Viagra Pills in curry Karimnagar: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో అనేక దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల వివాదాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.సమాజంలో కొంత మంది భార్య భర్తలు మరీ దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. పవిత్రమైన బంధానికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు.

కట్టుకున్న వారిని సుపారీలు ఇచ్చి చంపడం లేదా చనిపోయేలా టార్చర్ చేయడం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. దీంతో చాలా మంది పెళ్లిళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి, పిల్లలున్న కూడా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

కరీంనగర్  సప్తగిరి కాలనీలో ఉండే మౌనిక అనే వివాహిత.. తన భర్తను కర్రీలో, మద్యంలో అధిక మోతాదులో వయాగ్ర ఇచ్చి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లేలా చేసింది. ఆ తర్వాత చీరకొంగుతో ఉరివేసి హతమార్చింది. వీరిది ప్రేమ వివాహం. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.

అయితే.. ఈమెకు ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడటం వల్ల భర్త అడ్డు తొలగించుకునేందుకు ఈ విధంగా స్కెచ్ వేసింది. ఈ ప్లాన్ లో భాగంగానే.. శ్రీజ మెడికల్ ఏజెన్సీ యజమాని పోతు శివకృష్ణ, మరో‌ స్నేహితురాలు‌ సంధ్యను మౌనికకు పరిచయం చేసింది. వీరంతా కలిసి సురేశ్ హత్యకు  స్కెచ్ వేశారు.

వీరు చెప్పనట్లు వయాగ్రా మాత్రల్ని పౌడర్ల చేసి భర్తను లేపేసే ప్లాన్ వేసింది.అయితే.. ఈ ఘటనలో మహిళ అనుమానం రాకుండా తొలుత లైంగిక చర్యల జరిపేటప్పుడు బీపీ పెరగడం వల్ల చనిపోయాడని అందర్ని నమ్మించింది. కానీ ఇన్సురెన్స్ డబ్బులు రావాలంటే పోలీసు కేసు అవ్వాలని కొంత మంది చెప్పడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులకు సదరు మహిళ వాలకంపై అనుమానం కల్గింది.

శవం మెడకు ఎర్రటి గుర్తులతో పాటు , ఆమె ప్రవర్తనపై పోలీసులకు అనుమానం కల్గింది. దీంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే.. మౌనికకు గత కొన్ని నెలలుగా మరో వ్యక్తితో సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఏర్పడిందని, తరచుగా భర్తకు తెలియకుండా మాట్లాడేదని సమాచారం.

Read more: Kumuram Bheem Asifabad: తెలంగాణలో మరో పరువు హత్య.. 9 నెలల నిండు గర్భిణిని నరికి చంపిన మామ.. ఎక్కడంటే..?

అయితే.. అది కాస్త భర్త కంట పడటంతో తరచుగా గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇక భర్తను లేపేస్తే..హయిగా ప్రియుడితో మజా చేయోచ్చని భావించిందంట. అదే విధంగా ఆమె ఫోన్ లో అనేక వల్గర్ మెస్సెజ్ లు, ఛాటింగ్ లు కూడా లభ్యమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. భర్త పనిమీద వెళ్లగానే ఆమె ప్రియుడితో రొమాంటిక్ వీడియో కాల్స్ చేసి రెచ్చిపోయేదని అక్కడివారు చెప్తున్నారు. మొత్తంగా  ఈ ఘటనలో పోలీసులు మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

 

