/ఆ గడ్డపై అడుగుపెడితే గద్దె దిగాల్సిందేనా..! సీఎం రేవంత్ సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తారా..?

Sangareddy Sentiment: సంగారెడ్డి.. హైదరాబాద్కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్నా.. ఈ ప్రాంతానికి రావాలంటే ముఖ్యమంత్రులు ముందూ.. వెనక ఆలోచిస్తారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఇక్కడి సెంటిమెంట్ ఎంతోమంది సీఎంలను కుర్చీకి దూరం చేసింది. సంగారెడ్డి నగరంలో అడుగుపెట్టి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టిన ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎక్కువ కాలం సీఎం పీఠాన్ని కాపాడుకోలేక పోయారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అందుకే సెంటిమెంట్ను బలంగా నమ్మే ముఖ్యమంత్రి ఎవరూ ఆ గడ్డపై అడుగుపెట్టేందుకు ఇష్టపడలేదు. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈనెల 15వ తేదీన సంగారెడ్డికి వస్తారని.. ఇక్కడి నుంచి ఫోటోతో కూడిన రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి సైతం ఇదే మాటను చెబుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను కూడా దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. అయినా జిల్లాలోని కొంతమంది కాంగ్రెస్ నేతలకు మాత్రం ఇంకా నమ్మకం కలగడంలేదు. ఎక్కడ నలుగురు కూడినా.. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డికి వస్తారా అంటూ చర్చించుకుంటున్నారట.
సంగారెడ్డి గడ్డకు సీఎం పర్యటనతో పెద్ద సెంటిమెంటే ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు.. గతంలో సంగారెడ్డి ఎమ్మార్వో కార్యాలయాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారని.. ఆ తనిఖీ ముగిసిన కొన్ని రోజులకే ఆయన పదవి కోల్పోయారని టీడీపీలో పనిచేసిన సీనియర్లు చెబుతున్నారు. ఇక సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్కు 2005లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి.. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శ కలెక్టరేట్ అంటూ శంకుస్థాపన చేశారు. శంకుస్థాపన చేశారు కానీ ప్రారంభోత్సవ సమయానికి వైఎస్ఆర్ లేరు. కలెక్టరేట్ శంకుస్థాపన తర్వాత కూడా ఒకటి రెండు సార్లు రాజశేఖర్ రెడ్డి సంగారెడ్డికి వచ్చారని.. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని కాంగ్రెస్ సీనియర్లు చెబుతున్నారు.
అయితే సంగారెడ్డి టూర్ అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి కలిసి రాకపోవడంతోనే 2009 సెప్టెంబర్ 2న విమాన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారని కొంతమంది సెంటిమెంట్ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించిన రోశయ్య.. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ను 2010 నవంబర్ 18న ప్రారంభించారు. ఆ కార్యక్రమం ముగిసిన వారం రోజులకే ఆయన సీఎం కుర్చి దిగిపోయారు. కారణాలేవైనా సంగారెడ్డి సెంటిమెంట్ అంత బలంగా పనిచేస్తుందని విశ్వసించిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫస్ట్ టర్మ్లో సంగారెడ్డిలో అడుగుపెట్టలేదు. రెండో టర్మ్ పూర్తయి.. మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లిన సమయంలో మాత్రం ఎన్నికల ప్రచారానికి సంగారెడ్డిలోని తారా కాలేజీ గ్రౌండ్లో హెలికాప్టర్ ద్వారా వచ్చారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓటమి పాలైంది. ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోయింది.
మరి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటిదాకా సంగారెడ్డికి రాలేదా అంటే.. ఒకే ఒక్కసారి వచ్చారు. అదీ జగ్గారెడ్డి కూతురు నిశ్చితార్థానికి.. ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయారు. అధికార కార్యక్రమాలైతే ఇప్పటివరకు సంగారెడ్డిలో నేరుగా ప్రారంభించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డికి వస్తారా.. లేక వర్చువల్గానే రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారా చూడాలి. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డి టూర్పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 15న రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డికి వచ్చి రేషన్ కార్డుల జారీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తే .. భవిష్యత్లో ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారనే చర్చ సంగారెడ్డిలోనే కాదు.. సంగారెడ్డి సెంటిమెంట్ గురించి తెలిసిన నాయకులంతా చర్చించుకుంటున్నారు.
ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొంతమంది నాయకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా మరో చర్చకు తెరలేపారు. రేవంత్ రెడ్డిని దించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే పెద్ద కుట్ర జరుగుతుందని కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ఒక ముఖ్య నాయకుడు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చ నీయాంశంగా మారాయట. ఏ ముఖ్యమంత్రి సంగారెడ్డికి వచ్చినా తన పదవిని కోల్పోవడం ఖాయమని అనుకుంటున్నారని.. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగవచ్చని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు గుసగుసలాడుతున్నాయని సమాచారం. ఏదిఏమైనా సంగారెడ్డితో సీఎంలకు ఉన్న సెంటిమెంట్ మరోసారి రిపీట్ అవుతుందా.. కాదా.. లేక సీఎం పర్యటనే రద్దవుతుందా అనేది కొద్దిరోజుల్లోనే తేలిపోనుంది.