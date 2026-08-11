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ఆ గడ్డపై అడుగుపెడితే గద్దె దిగాల్సిందేనా..! సీఎం రేవంత్ సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తారా..?

Sangareddy Sentiment: ఆ జిల్లాకు  ముఖ్యమంత్రులతో ఉన్న సెంటిమెంట్ మామూలుది కాదు. ముఖ్యంగా ఆ నగరంలో కాలుపెట్టిన సీఎం ఎవరు పదవి చేజారుకుండా కాపాడుకోలేరనేది సెంటిమెంట్‌. అయినా కొంతమంది సీఎంలు సెంటిమెంట్‌ను లెక్కచేయకుండా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అయితే ఇలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారో లేదో.. అలా పదవీచుత్యలయ్యారు. మరి ఇవన్నీ తెలిసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆ జిల్లాలో పర్యటిస్తారా.. ఇంతకీ.. ఎక్కడీ వ్యవహారం.. ఏంటా సెంటిమెంట్..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 11, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:00 PM IST
ఆ గడ్డపై అడుగుపెడితే గద్దె దిగాల్సిందేనా..! సీఎం రేవంత్ సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తారా..?
Image Credit: CM Revanth Reddy Sangareddy tour (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆ గడ్డపై అడుగుపెడితే గద్దె దిగాల్సిందేనా..! సీఎం రేవంత్ సెంటిమెంట్ బ్రేక్ చేస్తారా..?
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