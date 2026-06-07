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Ration Card Cut: రేషన్ కార్డుదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే రేషన్ కార్డు రద్దవుతుందా? నిజమెంత?

Ration Card Cancellation News: ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోతే రేషన్ కార్డు రద్దు అవుతుందన్న వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. పలు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ముగిసిన ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (SIR) త్వరలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మొదలవబోతోంది. కొత్తగా రూపొందించే ఓటర్ లిస్టులో పేరు లేని పక్షంలో రేషన్ కార్డులు పోతాయన్న వార్తల్లో నిజమెంత అనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:21 AM IST
Ration Card Cut: రేషన్ కార్డుదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే రేషన్ కార్డు రద్దవుతుందా? నిజమెంత?
Image Credit: Ration Card Cancellation News:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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