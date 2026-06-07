/Ration Card Cut: రేషన్ కార్డుదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే రేషన్ కార్డు రద్దవుతుందా? నిజమెంత?

Ration Card Cancellation News: తెలంగాణలో ఈ నెల 25వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 1వ తేదీ వరకు ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఓటర్ల సమాచార నమోదు కోసం బిఎల్వోలు స్వయంగా ఇంటింటికీ రానున్నారు. వారు అడిగే వివరాలను సరిగ్గా అందించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఓటర్ లిస్టులో పేరు లేనివారి రేషన్ కార్డులు కూడా కట్ చేస్తారనే వార్త నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో కొత్త ప్రభుత్వం అనర్హులైన వారిని గుర్తించి తొలగించే విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీంతో అదే తరహా చర్యలు మన రాష్ట్రాల్లో కూడా తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందేమోనని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
దీని వెనుక ఉన్న వాస్తవం ఏమిటి?
నిజానికి, ఆహార భద్రతపై ప్రత్యేక విస్తృత సవరణల ద్వారా ప్రభుత్వం అనర్హులను, దొంగ లబ్ధిదారులను గుర్తించే ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఆహార వ్యవస్థలో అవినీతిని, దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. అంతేకాకుండా, అన్నపూర్ణ పథకానికి అవసరమైన నిధులను సమర్థవంతంగా వాడాలని బెంగాల్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అనర్హులను గుర్తించడం కోసం అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో సేకరించిన డేటాను కూడా ప్రభుత్వం ఉపయోగిస్తోంది.
ఇటీవల జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణను కూడా ఉపయోగించి, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో అనర్హులైన వారిని తొలగించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. బెంగాల్ ప్రభుత్వం కూడా అక్రమంగా లబ్ధి పొందుతున్న వారిని తొలగించడం ద్వారా పన్నుల భారాన్ని తగ్గించుకోవాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా మరణించిన వారు, వేరే ప్రాంతాలకు మారిన వారు లేదా అందుబాటులో లేని వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అయితే, పౌరసత్వ దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నవారికి తాత్కాలికంగా మినహాయింపులు ఇస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాను రేషన్ కార్డులతో ముడిపెట్టడం వల్ల నిజమైన పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుందని కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుందనే గ్యారెంటీ లేదు.. ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున్న బెంగాల్లో అక్రమ వలసలు పెరిగాయి. దీదీ హయాంలో కొన్ని కోట్ల మంది బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చారనే వార్తుల వైరల్ అయ్యియి.. అక్రమంగా వచ్చిన వారినే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అలా జరిగే ఆస్కారం ఉండదు.. కానీ, అక్రమంగా వచ్చిన వారి బెనిఫిట్స్ మాత్రం తొలగిస్తారు.
బిఎల్వో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓటర్ ఇంట్లో లేకపోతే ఏమవుతుంది?
తెలంగాణలో సవరణ ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో బిఎల్వోలు ఇంటింటికీ వస్తారు. ఒకవేళ ఉద్యోగాలు లేదా ఇతర పనుల నిమిత్తం ఓటర్లు ఇంట్లో లేకపోతే వారి ఓటును తొలగిస్తారా అనే సందేహం ప్రజల్లో ఉంది. దీనిపై రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆఫీసర్లు స్పష్టత ఇచ్చారు. కుటుంబంలో ఓటు హక్కు ఉన్న మరే ఇతర సభ్యులు అయినా, ఇంట్లో లేని వ్యక్తి వివరాలను ఫారమ్లో పూరించి, సంతకంతో బిఎల్వోకు అందించవచ్చని వారు సూచించారు.
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