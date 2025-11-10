Cold Waves: పెరిగిన చలి తీవ్రత.. 10 రోజులు ఆ జిల్లాలు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Cold Waves: తెలంగాణలో వానా కాలం దాదాపు ముగిసిట్లే. కానీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చెదురు మదురుగా వానలు కురుస్తున్నాయి. చాలా జిల్లాల్లో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాతావరణ శాఖ వణికించే వార్తను చెప్పింది. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నవంబర్ 11 నుంచి అంటే రేపటి నుంచి 19 వరకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు అలర్ట్ జారీచేసింది. వికారాబాద్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి ఆదిలాబాద్,నిర్మల్, కొమరంభీం, మంచిర్యాల, జగిత్యాల,నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్,సిద్దిపేట,సంగారెడ్డి, జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ లు నమోదవుతాయని హెచ్చరించింది. అవి 9 డిగ్రీల నుంచి 12 డిగ్రీల వరకు రికార్డ్ అవ్వవచ్చంటోంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయా జిల్లాల అధికారులు కోరుతున్నారు. చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్బిణిలు మరింత అప్రమత్తంగా వుండాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉత్తరాది రాష్ట్రాలైన రాజస్థాన్ నుంచి వీచే చలిగాలులతో తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. పలు ప్రాంతాల్లో కనిష్టానికి నమోదు అవుతున్నాయి.
ఉదయం పూట పనులపై బయటకు వెళ్లాలనుకునే వాళ్లు ఒకటే ఒణికిపోతున్నారు. డిసెంబర్ తో పాటు సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు ఉండే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక పెద్దలు, పిల్లలు తలకు మఫ్లర్ తో పాటు స్వెట్టర్స్ వంటివి వేసుకొని తిరగాలని చెబుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పితే బయట తిరగవద్దని చెబుతున్నారు.
