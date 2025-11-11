English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Cold Weather: తెలంగాణలో పంజా విసిరిన చలి.. ఆ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపొయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

Telangana Cold Weather: తెలంగాణలో పంజా విసిరిన చలి.. ఆ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపొయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

Temperature level falls down in Telangana: చలితీవ్రత తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పలు జిల్లాల్లో ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 11, 2025, 02:28 PM IST
  • తెలంగాణలో భారీగా పెరిగిపోయిన చలి..
  • జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు..

Heroine: ప్రభాస్ కి భార్యగా.. రామ్ చరణ్ కి అమ్మగా.. బాలకృష్ణ, చైతుకి కోడలుగా నటించిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి గుడ్‌న్యూస్.. నవంబర్‌ 14 శుక్రవారం స్కూళ్లన్నీ బంద్‌..!
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Hibiscus Hair Mask: వేగంగా తాటి చెట్టులాగా జుట్టు పెరగడానికి 5 అద్భుతమైన మందార పువ్వు మాస్క్ ఐడియాలు..!
Telangana Cold Weather: తెలంగాణలో పంజా విసిరిన చలి.. ఆ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపొయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

Winter season effect Temperature falls down to single digits: ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక్కసారిగా చలితీవ్రత పెరిగిపోయింది. మొన్నటి వరకు ఒకవైపు కుండపోత వానలు, మరోవైపు ఎండలతో జనాలు అవస్థలు ఎదుర్నొన్నారు. ఇప్పుడుఒక్కసారిగా చలితీవ్రత పెరిగిపోవడంతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత రెండు, మూడు రోజులుగా రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో ఒక్కసారిగా టెంపరేచర్లు పడిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు సాయంత్రం తర్వాత బైటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.

ఉదయం 10 గంటల వరకు కూడా ముసురేసినట్లు వాతావరణం ఉంటుంది. దీంతో చలితో ప్రజలు రోడ్లమీదకు రావడంలేదు. నిన్నటి వరకు డబుల్ డిజిట్ లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు ప్రస్తుతం పలు చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ కు పడిపోతున్నాయి.

ఆదిలాబాద్ లో 10.2 డిగ్రీలు, నిర్మల్ లో.. 11.7 డిగ్రీలు,  కామారెడ్డిలో 12 డిగ్రీలు, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్ 8.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా చలి చుక్కల్ని చూపిస్తుంది.

శేర్ లింగం పల్లిలో 13.4, రాజేంద్ర నగర్ లో 14.7, గాజుల రామారంలో 15.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.  ముఖ్యంగా చలితీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగి పోవడంతో పెద్ద వయసులో వారు,చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని స్వేట్టర్లు ధరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

 

