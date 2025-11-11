Winter season effect Temperature falls down to single digits: ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక్కసారిగా చలితీవ్రత పెరిగిపోయింది. మొన్నటి వరకు ఒకవైపు కుండపోత వానలు, మరోవైపు ఎండలతో జనాలు అవస్థలు ఎదుర్నొన్నారు. ఇప్పుడుఒక్కసారిగా చలితీవ్రత పెరిగిపోవడంతో జనాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా గత రెండు, మూడు రోజులుగా రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో ఒక్కసారిగా టెంపరేచర్లు పడిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు సాయంత్రం తర్వాత బైటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.
ఉదయం 10 గంటల వరకు కూడా ముసురేసినట్లు వాతావరణం ఉంటుంది. దీంతో చలితో ప్రజలు రోడ్లమీదకు రావడంలేదు. నిన్నటి వరకు డబుల్ డిజిట్ లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు ప్రస్తుతం పలు చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ కు పడిపోతున్నాయి.
ఆదిలాబాద్ లో 10.2 డిగ్రీలు, నిర్మల్ లో.. 11.7 డిగ్రీలు, కామారెడ్డిలో 12 డిగ్రీలు, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సింగిల్ డిజిట్ 8.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా చలి చుక్కల్ని చూపిస్తుంది.
శేర్ లింగం పల్లిలో 13.4, రాజేంద్ర నగర్ లో 14.7, గాజుల రామారంలో 15.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా చలితీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగి పోవడంతో పెద్ద వయసులో వారు,చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని స్వేట్టర్లు ధరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
