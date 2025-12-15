English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Winter Cold Effect: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. వచ్చే మూడు రోజుల్లో విపరీతంగా పెరగనున్న చలి.. వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..

Winter Cold Effect: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. వచ్చే మూడు రోజుల్లో విపరీతంగా పెరగనున్న చలి.. వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..

Cold wave effect: ముఖ్యంగా వాహనదారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని, రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు లైట్లు వేసుకుని వెళ్లాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, రాత్రిపూట ప్రయాణాలు వాయిదావేసుకొవాలని పలు సూచనలుచేశారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:34 PM IST
  • తెలంగాణలో విపరీతంగా చలి..
  • అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ..

Winter Cold Effect: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. వచ్చే మూడు రోజుల్లో విపరీతంగా పెరగనున్న చలి.. వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..

Winter weather Heavy cold wave effect in telangana: కొన్నిరోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి చంపేస్తుంది. అసలు బారేడు పొద్దేక్కిన కూడా సూర్యుడు అస్సలు కన్పించడంలేదు. మరోవైపు చలి తన ప్రతాపం చూపిస్తు గజ గజ వణికిస్తుంది. అంతే కాకుండా.. చలి వల్ల  జనాలు కూడా బెడ్ షిట్ లు, స్వేటర్లుకప్పుకుని బైటకు రావడంలేదు. మొత్తంగా చలి పులి తన పంజా విసురుతుందని చెప్పవచ్చు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతకు గణనీయంగా పడిపోయాయి. చాలా చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ కు ఉష్ణోగ్రతలకు నమోదయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు చలితో బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు.

రోడ్ల మీద కూడా మంచు కప్పబడి ఉంటుంది. చెట్ల ఆకులమీద తెల్లని మంచు కప్పి కన్పిస్తుంది. రోడ్ల మీద జనాలు వాహనాలు నడిపించే టప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా  మంచు వల్ల ఎదురుగావస్తున్న వాహనాలు సరిగ్గా కన్పించకుండా రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి.

అందుకే చలికాలంలో ముఖ్యంగా ప్రజలు రోడ్ల మీద వెళ్లినప్పుడు వాహనాలకు ఉదయం కూడాలైట్లు వేసుకుని వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. రోడ్లపై ఎక్కడంటే అక్కడ పార్కింగ్ చేయకూడదని చెబుతున్నారు.

రానున్న రోజుల్లో మరింత ఉష్ణోగ్రతలు పడిపొనున్ననేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖఅధికారులు పలు సూచనలుచేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు,దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో ఉన్న వారు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖఅధికారులు సూచిస్తున్నారు.

 

