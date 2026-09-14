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Ganesh Utsav: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తొలి రోజే రచ్చరచ్చ.. పూజలందుకోకుండానే వినాయకుడు నిమజ్జనం

Group Clash In Ganesh Utsav Without Pooja Idol Immersion: ప్రశాంతంగా జరగాల్సిన వినాయక చవితి వేడుకల్లో తొలిరోజే వివాదాస్పదమయ్యాయి. గ్రామంలో ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణానికి దారి తీయడంతో చివరకు గణనాథుడు ఒక్క పూజ కూడా అందుకోకుండానే నిమజ్జనం అయ్యాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 14, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:25 PM IST
Ganesh Utsav: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తొలి రోజే రచ్చరచ్చ.. పూజలందుకోకుండానే వినాయకుడు నిమజ్జనం
Image Credit: Group Clash In Ganesh Immersion

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ganesh Utsav: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తొలి రోజే రచ్చరచ్చ.. పూజలందుకోకుండానే వినాయకుడు నిమజ్జనం
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