/Ganesh Utsav: గణేశ్ ఉత్సవాల్లో తొలి రోజే రచ్చరచ్చ.. పూజలందుకోకుండానే వినాయకుడు నిమజ్జనం

Group Clash In Ganesh: అందరూ కలిసికట్టుగా చేసుకోవాల్సిన వినాయక చవితి వేడుకలు తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణానికి దారి తీశాయి. ఒక వర్గానికి.. మరో వర్గానికి తీవ్ర విభేదాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు మరింత వివాదానికి దారి తీసింది. గ్రామ రాజకీయాలు, వర్గ విభేదాలతో గణేశ్ ఉత్సవాలు ఉద్రిక్తత పరిస్థితికి దారి తీసింది. రెండు వర్గాలు గొడవకు దిగడంతో చివరకు వినాయకుడిని ప్రతిష్టించకుండానే నిమజ్జనం చేయాల్సిన దారుణ పరిస్థితి వచ్చింది. తెలంగాణలో జరిగిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ నియోజకవర్గం పీర్జాపూర్ గ్రామంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు కొందరు వినాయక విగ్రహం తీసుకువచ్చారు. గ్రామంలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గణేష్ నవరాత్రులు నిర్వహించేందుకు శ్రీరాములు, తిరుపతి, సంగమేష్, కురువ మల్లయ్య తదితరుల బృందం ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకురాగా మరో వర్గం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. గ్రామ సర్పంచ్ ఎర్రగుమ్ము నర్సిములు ఆధ్వర్యంలోని మరో వర్గం దీనిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో కాకుండా వేరే చోట ఎక్కడైనా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలని వారు పట్టుబట్టడంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది.
గ్రామస్తుల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొనడంతో వెంటనే సమాచారం అందుకున్న చౌదరిగూడ పోలీసులు గ్రామంలోకి రంగప్రవేశం చేశారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా వివాదాస్పదమైన ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఏ వర్గం కూడా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించకూడదని పోలీసులు ఆదేశించారు. పండుగ వేళ ఘర్షణలకు తావివ్వకుండా వేరేచోట మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. పోలీసుల ఆదేశాలతో సర్పంచ్ వర్గం వేరే చోట వినాయకుడిని ఏర్పాటు చేసుకొని పూజలు ప్రారంభించింది. అయితే విగ్రహాన్ని తీసుకువచ్చిన శ్రీరాములు వర్గం ఈ పరిణామాలతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యింది. దేవుడి వద్ద రాజకీయాలు, వర్గ విభేదాలు తగవని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ తాము తెచ్చిన గణేశుడికి ఎలాంటి పూజలు చేయకుండానే నేరుగా తీసుకెళ్లి గ్రామ చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు. దేవుడి వద్ద కూడా గ్రామ పెద్దలు ఇలా గ్రూపులు కట్టడంపై స్థానిక భక్తులు మండిపడుతున్నారు. దేవుడి వద్ద రాజకీయాలు చూపాడాన్ని గ్రామస్తులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.