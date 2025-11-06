English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Sangareddy: తెలంగాణలో షాకింగ్ ఘటన.. చీమలంటే భయంతో మహిళ ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Sangareddy: తెలంగాణలో షాకింగ్ ఘటన.. చీమలంటే భయంతో మహిళ ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Sangareddy Woman commit suicide due to ant fear: గత కొన్నిరోజులుగా వివాహిత చీమలంటే భయంతో తెగ టెన్షన్ పడిపోతుండేది. ఇల్లంత చీమలు లేకుండా ఏవేవో పౌడర్ లు చల్లుతూ వింతగా ప్రవర్తించేది. ఇటీవల మహిళ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. సంగారెడ్డిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటతో అందరు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 6, 2025, 01:57 PM IST
  • చీమల భయంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళ..
  • సంగారెడ్డిలో ఘటన..

Sangareddy: తెలంగాణలో షాకింగ్ ఘటన.. చీమలంటే భయంతో మహిళ ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Woman commits suicide due to ants mermyco phobia in sangareddy: ఇటీవల కొంత మంది చిన్నచిన్న విషయాలకే సూసైడ్ లు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యామని, మరికొంత మంది ఆర్థిక సమస్యలతో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యి, పెళ్లి కావట్లేదని, భార్యభర్తల గొడవల నేపథ్యంలో ఇలాంటి దారుణాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం.

 చాలా మంది వివిధ రకాల ఫోబియాలు కల్గి ఉంటారు. నీళ్లంటే కొంత మందికి ఫోబియా, కుక్కలతో ఫోబియా, ఇలా రకరకాల ఫోబియాలను కల్గి ఉంటారు. అయితే.. సంగారెడ్డిలో ఒక మహిళ వెరైటీగా కాలు పెడితే నలిగే పోయే విధంగా ఉండే చీమల భయంతో ఏకంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అమీన్‌పూర్‌లోని శర్వా హోమ్స్‌లో శ్రీకాంత్, మనీషా (25) దంపతులు నివసిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా మనీషా చీమలంటే తీవ్ర భయంతో (మైర్మెకోఫోబియా) బాధపడుతోంది. దీంతో ఇంట్లో తరచుగా మార్కెట్ లో దొరికే పౌడర్ లను వేసి ఉంచేది. ఇంట్లో చీమలు ఎక్కడ కన్పించిన పామును చూసినంతగా భయపడి దూరంగా పారిపోయేది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు.. ఆమెను ఇటీవల ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఆమెకున్నది మెర్మికో ఫోబియా అని చెప్పారు.

కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించారు. అయిన కూడా ఆమెలో మార్పు రాలేదు. ఇటీవల ఆమె భర్త శ్రీకాంత్ విధులకు వెళ్లి, తిరిగి ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి బెడ్‌రూమ్ తలుపు లోపలి నుంచి గడియపెట్టి ఉంది. ఎంత పిలిచినా స్పందన రాలేదు. దీంతో తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ మనీషా ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని విగతజీవిగా కనిపించింది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Singer Chinmayi: నావల్ల కావట్లేదు.!.. సీపీ సజ్జనార్ ను ఆశ్రయించిన సింగర్ చిన్మయి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న పోలీసులు ఒక సూసైడ్ లెటర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానిలో.. "శ్రీ.. ఐయాం సారీ.. ఈ చీమలు నన్ను బతకనివ్వడంలేదు.. వీటితో బ్రతకడం నావల్ల కాదు. కూతురు అన్వి జాగ్రత్త.. అన్నవరం, తిరుపతి, ఎల్లమ్మ మొక్కులు తీర్చండని లేఖలో రాసి పెట్టింది. ఈ లేఖను చూసి  కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.  ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

