/Video Viral: బట్టలిప్పి చూపించాలా..?.. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల మహిళ కానిస్టేబుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Woman constable and ayyappa swamy devotees arguments video: సమాజంలో పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ కు చాలా ఉన్నతంగా చూస్తారు. అందుకే చాలా మంది ఎలాగైన ఖాకీ ఉద్యోగం సాధించాలని తెగ తాపత్రయపడతారు. దీనికోసం ఎంతటి కష్టాలను అయిన, సవాళ్లను అయిన ఎదుర్కొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది యువత పోలీసు జాబ్ నోటిఫికేషన్ కోసం వేచిచూస్తు, ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. అయితే.. కొంత మంది పోలీసు శాఖలో చేరాక తమ డిపార్ట్ మెంట్ కు గొప్ప పేరు తెచ్చేలా ప్రవర్తిస్తారు. కానీ కొంత మంది దీనికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తితో కానిస్టేబుల్ దురుసు మాటలు
అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తితో మహిళా కానిస్టేబుల్ దురుసుగా మాట్లాడినట్లు ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆమె మాటతీరుపై నెటిజన్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పౌరులతో పోలీసులు గౌరవంగా వ్యవహరించాలని,… pic.twitter.com/YYZ9CXvlb7
— ఉదయం (@udayamdigital) September 4, 2026
ఇటీవల కొంత మంది పోలీసులు బాధితుల నుంచి డబ్బులు తీసుకొవడం, మహిళలను వేధించడం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తు తమ డిపార్ట్ మెంట్కు చెడ్డపేరు వచ్చేలా కూడా ప్రవర్తిస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తితో దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మహిళ కానిస్టేబుల్, అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్నవ్యక్తి మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతుంది. ఇంతలో కానిస్టేబుల్ ను నేమ్ బ్యాచ్ లేదని అడగ్గా..ఆమె “నేను ఎవరో కనిపించలేదా.. బట్టలు విప్పి చూపించాలా?” అంటూ ఫైర్ అయ్యారు . అయితే.. తనను అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి చూపించు అన్నాడని ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అసలు అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వారు ఇంత నీచంగా మాట్లాడతారా అంటూ మహిళ పోలీసు వాగ్వాదంకు దిగారు . మొత్తంగా ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు ఈ వివాదంపై మహిళ కానిస్టేబుల్ ఈ విధంగా దురుసుగా మాట్లాడటం ఏంటని మండిపడుతున్నారు.
అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి నోరు జారాడా ఏంటీ..?.. దీనిపై కూడా స్పష్టత రావాల్సి ఉంటుందని అంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.