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Video Viral: బట్టలిప్పి చూపించాలా..?.. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల మహిళ కానిస్టేబుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Woman constable video: అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మహిళా కానిస్టేబుల్ అమర్యాదగా మాట్లాడుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై హిందు సంఘాలు ఫైర్ అవుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:08 PM IST
Video Viral: బట్టలిప్పి చూపించాలా..?.. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల మహిళ కానిస్టేబుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: ladyconstablefiresonayyappadevoteevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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