/Mahabub Nagar: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఆర్టీసీ బస్సులో కల్లు సీసాతో మహిళ హల్ చల్..చివరకు.!.

Woman drinking palm wine kallu in running tgsrtc bus: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకొచ్చిన ఉచిత బస్సు ప్రయాణంకు మహిళలనుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ప్రతిరోజు మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని చోట్ల బస్సులలో గొడవలు, వాగ్వాదలు జరుగుతున్నాయి. ఇక కొంత మంది మహిళలు బస్సుల్లోనే బ్రష్ చేయడం, కూరగాయల్ని కట్ చేసుకొవడం, తమ పర్సనల్ పనుల్ని చేసుకొవడం వంటి ఘటనల్ని చూశాం. అంతే కాకుండా జుట్టులు పట్టుకుని కొట్టుకొవడం, పరస్పరం దాడులు చేసుకొవడంకూడా చూశాం.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒకమహిళ ఏకంగా డ్రైవర్ పక్కన ఇంజీన్ మీద కూర్చుని కల్లు తాగుతూ హల్ చల్ చేసింది . ఈ ఘటన వైరల్గా మారింది. మహాబూబ్ నగర్ లోని నారాయణ్ పేట్ లో ఒక మహిళ ఏకంగా బస్సులో తనతో పాటు కల్లు సీసా తెచ్చుకుంది. అంతే కాకుండా.. ఇంజిన్ మీద కూర్చుని తాగుతూ డ్రైవర్ తో వాగ్వాదంకు దిగింది. అక్కడున్న వారిస్తున్న ఆమె ఎక్కడ తగ్గకుండా తన పని కానిచ్చింది.
ఈ ఘటనను కండక్టర్ తో పాటు, అక్కడున్న వారు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. చివరకు ప్రయాణికులు గట్టిగా నిలదీయడంతో ఆమె కల్లును తాగడం మానేసింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
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