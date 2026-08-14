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Mahabub Nagar: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఆర్టీసీ బస్సులో కల్లు సీసాతో మహిళ హల్ చల్..చివరకు.!.

Woman drinking Palm Wine in bus: బస్సులో మహిళ కల్లు తాగుతూ రచ్చ చేసింది. డ్రైవర్ పక్కనే ఇంజన్ మీద కూర్చుని మరీ వాగ్వాదంకు దిగింది. మహబూబ్ నగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:26 PM IST
Mahabub Nagar: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఆర్టీసీ బస్సులో కల్లు సీసాతో మహిళ హల్ చల్..చివరకు.!.
Image Credit: womandrinkingpalmwineinbus

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mahabub Nagar: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఆర్టీసీ బస్సులో కల్లు సీసాతో మహిళ హల్ చల్..చివరకు.!.
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