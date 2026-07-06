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Nizamabad: మరీ ఇంత అన్యాయమా..?.. మొగుడి నరాల్లోకి టాయ్ లెట్ హర్పిక్ ఎక్కించి దారుణ హత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్..

Wife harpic murder in Nizamabad: తన ప్రియుడ్ని ఎలాగైన భర్తను చంపాలని చెప్పిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న  ఘటన స్థానికంగా అందర్ని షాక్ కు గురిచేసేదిలా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:26 PM IST
Nizamabad: మరీ ఇంత అన్యాయమా..?.. మొగుడి నరాల్లోకి టాయ్ లెట్ హర్పిక్ ఎక్కించి దారుణ హత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్..
Image Credit: nizamabad(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nizamabad: మరీ ఇంత అన్యాయమా..?.. మొగుడి నరాల్లోకి టాయ్ లెట్ హర్పిక్ ఎక్కించి దారుణ హత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్..
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