Telangana Municipal elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల లొల్లి.. టికెట్ రాలేదని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన మహిళ నాయకురాలు.. వీడియో..

Woman Leader gets emotional for not getting congress party ticket in Jagtial: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల రచ్చ నడుస్తొంది. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ అన్నట్లు రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా జరిత్యాల రాజకీయాలు మాత్రం కాంగ్రెస్ కు తలనొప్పిగా మారాయి. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి తాను చెప్పిన వారికే టికెట్లు ఇవ్వాలని మంకు పట్టు బట్టారు. దీంతో ఇది కాస్త కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు తలనొప్పిగా మారింది. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి వర్గీయులకు కాంగ్రెస్ ఎక్కువ టికెట్లు ఇచ్చింది. అదే విధంగా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ చెప్పిన వారికి కొంత మందికి టికెట్లు కేటాయించింది.
కంటతడి పెడుతున్న జీవన్ రెడ్డి వర్గం
నిన్న రాత్రి దాక నాకు టికెట్ ఇస్తానని చెప్పారు.. ఇవాళ నాకు టికెట్ లేదని చెబుతున్నారు
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ నుండి టికెట్ ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వకపోవడంతో కన్నీటి పర్యంతమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ మెట్పల్లి పట్టణ మహిళా అధ్యక్షురాలు హరిత
ఎనిమిది… https://t.co/Qasq92DF7G pic.twitter.com/Opa8erVJhe
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 3, 2026
దీనిపై కూడా జీవన్ రెడ్డి అలక బూనారు. మొదటి నుంచి పార్టీలో ఉన్నామని, తమను కాదని ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వారికి ఎలా ప్రయారిటీ ఇస్తారని జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ తీరుపై మండిపడ్డారు. ఇక తాజాగా.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టికెట్ లభించకపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెట్పల్లి పట్టణ మహిళా అధ్యక్షురాలు హరిత జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వచ్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. నిన్న రాత్రి దాక నాకు టికెట్ ఇస్తానని చెప్పారని.. ఇవాళ నాకు టికెట్ లేదని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ నుండి టికెట్ ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వకపోవడంతో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నానని హరితవాపోయారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో హరితకు కాంగ్రెస్ పార్టీ 24 వార్డు టికెట్ ఇస్తానని ఇవ్వకపోవడంతో కంటతడి పెట్టుకున్నారు.
తనను కాదని ఇటీవల పార్టీలో చేరిన గణేష్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.ఈ బాధతో మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి నివాసానికి వచ్చి రోదించిన మహిళా అధ్యక్షురాలు హరిత వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి వ్యవహరంపై కాంగ్రెస్ గుర్రుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ కు టికెట్ల పంచాయతీతో జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది. మొత్తంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్ల పంచయతీ కాస్త రచ్చగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.
