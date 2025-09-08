Karimnagar: రాష్ట్రంలో ఘోరం.. వైద్యానికి వచ్చిన యువతిపై మేల్‌ నర్స్‌ అత్యాచారం?

Woman Raped In Hospital: రైల్వే స్టేషన్ .. ఆసుపత్రులు.. స్కూలు.. కాలేజీలు.. ఎక్కడ మహిళలకు, ఆడపిల్లలకు భద్రత లేకుండా పోతుంది. ఇటీవల రైల్వే స్టేషన్ వద్ద వేచి ఉన్న యువతిపై ఇద్దరు యువకులు తుపాకీతో బెదిరించి కిడ్నాప్ చేసి గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన మరువకముందే మరో ఘోరం జరిగింది. తాజాగా తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లో మరో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో తీవ్ర జ్వరంతో శనివారం చేరిన యువతిపై ఆ ఆసుపత్రికి సంబంధించిన మేల్ నర్స్ అత్యాచారం చేశాడు. బాధితురాలు కరీంనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక పోలీసుల వివరాలు ప్రకారం.. సదరు యువతీ తన తల్లితో కలిసి తీవ్ర జ్వరంతో ఆ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమెని ఎమర్జెన్సీ వార్డులో చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి యువతి ఎమర్జెన్సీ వార్డులోనే నిద్రించగా ఆమె తల్లి కూడా పక్కనే ఉన్న వెయిటింగ్ హాల్లో నిద్రించింది.
అయితే తెల్లవారుజామున ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న ఓ మగ నర్సు యువతికి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి అత్యాచారం చేశాడు. అయితే మత్తు నుంచి కాసేపటికి కోలుకున్న యువతీ వెంటనే తన తల్లికి కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని చెప్పింది. దీంతో వెంటనే వారిద్దరూ సిబ్బందిని కూడా నిలదీశారు. అయితే ఫలితం లేకపోవడంతో పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక అత్యాచారం జరిగిందా? అనేది విచారణలో తెలుస్తానని సిఐ తెలిపారు.
యువతిని వైద్య పరీక్షలు నిమిత్తం మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆసుపత్రికి పరిధిలోనే ఉన్న సీసీ కెమెరాలు కూడా పరిశీలిస్తున్నామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే సదరు నిందితుడిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేపట్టారు. అయితే నిందితుడికి వెంటనే శిక్ష విధించాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆసుపత్రికి వైద్యం కోసం వచ్చిన యువతికి కూడా అక్కడ కూడా భద్రత లేకుండా పోయిందని వాపోతున్నారు. నిందితుడిని శిక్షించి తమకు న్యాయం చేయాలని పోలీసులను కోరుతున్నారు. ఇక దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో తెలియాల్సి ఉంది.
