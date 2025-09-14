English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్న యువతి పట్ల ఘోరం.!. డ్రైవింగ్ చేస్తు రైడర్ అలాంటి పని.!. వీడియో వైరల్..

Hyderabad: ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్న యువతిని పిక్ చేసుకునేందుకు రైడర్ వచ్చాడు. కానీ అతను హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు. అంతేకాకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తునే ఫోన్ లలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె తన గోడును వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇది వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:14 PM IST
  • ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించిన రైడర్..
  • వీడియో తీసి తన గోడు చెప్పుకున్నయువతి..

Woman tweet video about rapido driver negligence driving video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది రోడ్లపై ఇష్టమున్నట్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. టూవీలర్ కానీ, ఫోర్ వీలర్ కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పూర్తిగా వయోలెట్ చేస్తు దారుణంగా వాహనాల్ని నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలో వీళ్లు డెంజర్ లలో పడటమే కాకుండా ఇతరుడ్ని కూడా రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఒక యువతి తనకు తనకు హెల్త్ బాగోలేక పోవడం వల్ల స్కూటీ పక్కన పెట్టి ర్యాపీడో బుక్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత తనకు ఎదురైన షాకింగ్ అనుభవాన్ని రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక యువతి తనకు హెల్త్ బాగోలేకపోవడం వల్ల ర్యాపీడో బుక్ చేసుకుంది. అంతే కాకుండా ఆమెను పిక్ చేసుకొవడానికి ర్యాపీడో రైడర్ వచ్చాడు. అయితే.. . అతను మాత్రం కనీసం హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకోలేదు.

అంతేకాకుండా.. డ్రైవింగ్ చేస్తునే ఫోన్ లలో  మాట్లాడుతున్నారు. యువతి చెప్పిన కూడా అస్సలు పట్టించుకొవడంలేదు. ర్యాష్ గా డ్రైవింగ్ చేస్తు యువతిని భయాందోళనలకు గురిచేశాడు. అతగాడి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కు యువతి తెగ భయపడిపోయింది.

ఎప్పుడు తన గమ్యం వస్తుందో అని తెగ టెన్షన్ పడిపోయింది.ఈ ఘటనను రికార్డు చేసిన తన బాధను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆయా సంస్థలకు చెందిన కొంత మంది రూల్స్ పాటించడక పోవడంవల్ల పూర్తిగా సంస్థకు చెడ్డపేరు వస్తుందని కూడా నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

