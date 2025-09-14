Video Viral: ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్న యువతి పట్ల ఘోరం.!. డ్రైవింగ్ చేస్తు రైడర్ అలాంటి పని.!. వీడియో వైరల్..

Woman tweet video about rapido driver negligence driving video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది రోడ్లపై ఇష్టమున్నట్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. టూవీలర్ కానీ, ఫోర్ వీలర్ కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పూర్తిగా వయోలెట్ చేస్తు దారుణంగా వాహనాల్ని నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలో వీళ్లు డెంజర్ లలో పడటమే కాకుండా ఇతరుడ్ని కూడా రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు.
నా rapido కష్టాలు ..! 🥲
ఈరోజు కాస్త హెల్త్ బాగోలేక నా స్కూటీ ఇంట్లో పెట్టి , rapido book చేసుకున్నాను . నా కర్మకొద్దీ ఇతను వచ్చాడు , అతనికి హెల్మెట్ లేదు , care లేదు , rash driving, ఫోన్ మాట్లాడుతూ చూడండి ఎలా వెళ్తున్నాడో .. wrong Route లో వెళ్ళకండి , u turn చేస్కోండి అంటే… pic.twitter.com/FZGTUkUeSX
— Janani ❤️ (@Nageshw95904390) September 13, 2025
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఒక యువతి తనకు తనకు హెల్త్ బాగోలేక పోవడం వల్ల స్కూటీ పక్కన పెట్టి ర్యాపీడో బుక్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత తనకు ఎదురైన షాకింగ్ అనుభవాన్ని రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక యువతి తనకు హెల్త్ బాగోలేకపోవడం వల్ల ర్యాపీడో బుక్ చేసుకుంది. అంతే కాకుండా ఆమెను పిక్ చేసుకొవడానికి ర్యాపీడో రైడర్ వచ్చాడు. అయితే.. . అతను మాత్రం కనీసం హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకోలేదు.
అంతేకాకుండా.. డ్రైవింగ్ చేస్తునే ఫోన్ లలో మాట్లాడుతున్నారు. యువతి చెప్పిన కూడా అస్సలు పట్టించుకొవడంలేదు. ర్యాష్ గా డ్రైవింగ్ చేస్తు యువతిని భయాందోళనలకు గురిచేశాడు. అతగాడి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కు యువతి తెగ భయపడిపోయింది.
ఎప్పుడు తన గమ్యం వస్తుందో అని తెగ టెన్షన్ పడిపోయింది.ఈ ఘటనను రికార్డు చేసిన తన బాధను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆయా సంస్థలకు చెందిన కొంత మంది రూల్స్ పాటించడక పోవడంవల్ల పూర్తిగా సంస్థకు చెడ్డపేరు వస్తుందని కూడా నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
