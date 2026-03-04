Women Obscene recording dance in kommala jatara Warangal video: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రతి ఏటా కొమ్మాల జాతరను ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటారు. ఇక్కడి కొమ్మాల శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి భక్తులకు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా హోలీ నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు, జాతరను నిర్వహిస్తారు.ఎండ్ల బండ్ల మీద కొమ్మాల జాతరను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు తరలి వస్తారు. రంగులహోలీ వేళ ఆలయం చుట్టు గోవిందా నామస్మరణలతో ఎడ్ల బండ్లపై ప్రత్యేకంగా ప్రభలను ఏర్పాటు చేసి ఊరేగిస్తారు. కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఈ ఆచారంను పాటిస్తు వస్తున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డీ.. మీరు చెప్పిన మార్పు ఇదేనా?
ప్రజా పాలన తెస్తామని చెప్పి.. రికార్డింగ్ డాన్స్ కల్చర్ తీసుకొచ్చిన అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ
పవిత్రంగా జరుపుకునే కొమ్మాల జాతరలో.. యువతుల చేత అసభ్యకర రీతిలో రికార్డింగ్ డాన్సులు
దీంతో.. స్థానిక ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిని… pic.twitter.com/24ZKO5lCKD
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) March 4, 2026
అయితే.. కొమ్మాల జాతరలో ప్రస్తుతం అమ్మాయిల రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ పెద్ద వివాదంగా మారింది. రాత్రి పూట స్టేజీను ఏర్పాటు చేశారు. దీని మీద అమ్మాయిలు అశ్లీలంగా డ్యాన్స్ లు చేస్తున్నారు. కొంత మంది మగాళ్లను రెచ్చగొట్టే విధంగా వారి చేష్టలు ఉన్నాయి. జాతర అంటే పవిత్రమైన కార్యక్రమాలు ఉండాలి.
ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు ఏంటని బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇదేనా వారికి కొమ్మార జాతర మీద ఉన్న భక్తి భావనలు అంటూ ఏకీపారేస్తుంది. దీనిపై స్థానికల ప్రజలు సైతం.. ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
Read more: Hyderabad: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన డైరెక్టర్ కొడుకు.. ఏకంగా పోలీసును తన్ని మరీ.!. కేసు నమోదు..
పవిత్ర జాతరలో ఇదేం గలీజ్ పని అని మండిపాటుడున్నారు. ఇలాంటి చెత్త ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి.. కొమ్మాల జాతరకు ఉన్న మంచి పేరును చెడగొట్టవద్దని జనాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.