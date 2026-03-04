English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Women Obscene Dance Video: కొమ్మాల జాతరలో అమ్మాయిల బూతు డ్యాన్స్‌లు.. వీడియో పై రాజుకున్న దుమారం..

Women recording dance in kommala jatara Warangal: వరంగల్ జిల్లా కొమ్మాల జారతలో కొంత మంది అమ్మాయిలు రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ లు పెద్ద వివాదంగా మారింది. పవిత్రమైన స్వామివారి ఉత్సవంలో ఈ పాడుపనులు ఏంటని బీఆర్ఎస్ మండిపడుతుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 01:55 PM IST
  • కొమ్మాల జాతరలో యువతుల అశ్లీల డ్యాన్స్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Women Obscene recording dance in kommala jatara Warangal video: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రతి ఏటా కొమ్మాల జాతరను ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటారు. ఇక్కడి కొమ్మాల శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి భక్తులకు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా హోలీ నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు, జాతరను నిర్వహిస్తారు.ఎండ్ల బండ్ల మీద కొమ్మాల జాతరను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు తరలి వస్తారు. రంగులహోలీ వేళ ఆలయం చుట్టు గోవిందా నామస్మరణలతో ఎడ్ల బండ్లపై ప్రత్యేకంగా ప్రభలను ఏర్పాటు చేసి ఊరేగిస్తారు.  కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఈ ఆచారంను పాటిస్తు వస్తున్నారు.

అయితే.. కొమ్మాల జాతరలో ప్రస్తుతం అమ్మాయిల రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ పెద్ద వివాదంగా మారింది.  రాత్రి పూట స్టేజీను ఏర్పాటు చేశారు. దీని మీద అమ్మాయిలు అశ్లీలంగా డ్యాన్స్ లు చేస్తున్నారు. కొంత మంది మగాళ్లను రెచ్చగొట్టే విధంగా వారి చేష్టలు ఉన్నాయి.  జాతర అంటే పవిత్రమైన కార్యక్రమాలు ఉండాలి.

ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు ఏంటని బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇదేనా వారికి కొమ్మార జాతర మీద ఉన్న భక్తి భావనలు అంటూ ఏకీపారేస్తుంది.   దీనిపై స్థానికల ప్రజలు సైతం.. ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.

Read more: Hyderabad: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన డైరెక్టర్ కొడుకు.. ఏకంగా పోలీసును తన్ని మరీ.!. కేసు నమోదు..  

పవిత్ర జాతరలో ఇదేం గలీజ్ పని అని మండిపాటుడున్నారు. ఇలాంటి చెత్త ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి.. కొమ్మాల జాతరకు ఉన్న మంచి పేరును చెడగొట్టవద్దని జనాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

WarangalKommala JataraVideo ViralWarangal kommala jataraWomen obscene dance

