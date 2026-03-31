RTC Free Bus: తెలంగాణ ఫ్రీ బస్సులో మహిళలు 300 కోట్ల సార్లు తిరిగారు: డిప్యూటీ సీఎం

RTC Free Bus Scheme: మహిళలకు అమలు చేస్తున్న ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు పథకం విజయవంతమైందని.. ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించి 300 కోట్ల సార్లు మహిళలు ప్రయాణం చేశారని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం చేసిన మహిళలు రూ.10 వేల కోట్ల ఆదాయం ఆదా చేశారని వెల్లడించింది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఉచిత బస్సు పథకం ఎంతో దోహదం చేసిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క చెప్పిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మహాలక్ష్మీ పథకం అభినందన సభలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గ సహచరులు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మహా లక్ష్మీ పథకం ప్రారంభించాం. సభలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ఆర్టీసీ బస్సులను అసెంబ్లీకి పిలిపించి మహా లక్ష్మీ పథకం ప్రారంభించాం' అని వెల్లడించారు. 'ఆర్టీసీ సంస్థను రక్షించుకోవడానికి అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూనే మహాలక్ష్మీ పథకం అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. నెల నెల ఆ సొమ్ములు చెల్లించాలని రవాణా శాఖ మంత్రి కోరడంతో నెల నెల ఎంతమంది ప్రయాణం చేస్తున్నారో వాటి వివరాలు రాగానే ఆర్థికశాఖ ఆర్టీసీకి డబ్బులు చెల్లిస్తోంది. మహిళలు దాదాపు 300 కోట్ల సార్లు ప్రయాణించి రూ.10 వేల కోట్లు ఆదా చేసుకున్నారు' అని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల ప్రయోజనాలు ఆర్టీసీ ఉచిత ప్రయాణం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోందని చెప్పారు.
భవిష్యత్లో ప్రయాణం చేసిన నగదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తుందని.. వడ్డీలేని రుణాలు సంవత్సరానికి రూ.20 వేల కోట్లు బ్యాంకు లింకేజీతో ఇప్పిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటించారు. సంవత్సరానికి లక్ష కోట్లు మహిళలకు ఇస్తామని తెలిపారు. సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం చేసి చూపిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 'ఇప్పటికే రూ.57 వేల కోట్లు బ్యాంకు లింకేజీ ద్వారా మహిళలకు అందించాం. రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో రూ.లక్ష కోట్లు మహిళలకు దాటిస్తాం. అవి లక్షా 50 వేల కోట్లు దాటుతాం' అని భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు.
'మహిళలకు రూ.లక్ష కోట్లకి చెల్లించాల్సిన వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాం. మేము ఇప్పటికీ రూ.3,800 కోట్లలో రూ.వేయి కోట్లు చెల్లించడం బడ్జెట్లో రూ.2,800 కోట్లు కేటాయించాం. వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో రూ.10 వేల కోట్లు మహిళలకు వడ్డీ చెల్లిస్తాం' అని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మహిళల ద్వారా కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున మహిళలకు స్వయం సహాయక గ్రూపులలో చేర్పిస్తున్నాం.. వారికి వడ్డీలేని రుణాలు అందిస్తున్నాం' అని వివరించారు. స్వయం సహాయక మహిళలకు సూక్ష్మ, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి నిధులు ఇచ్చి వారిని వ్యాపారస్తులను చేస్తామని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. మహిళలందరికీ వడ్డీలేని రుణాలు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 'మహిళలను ఆర్టీసీ బస్సులకు యజమానులను చేశారు.. సోలార్ పవర్ ప్లాంట్, పెట్రోల్ బంకులు పెట్టిస్తున్నాం. మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అయితే కుటుంబం సమాజం ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుంది. మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడానికి ఎన్ని అవిరోధాలు వచ్చిన సాధిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం' అని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.
