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CM Revanth reddy: మాట తప్పిన రేవంత్ సారు..?.. పౌర్ణమివేళ వట వృక్షానికి పూజలు చేసి మహిళల నిరసనలు.. వీడియో..

Women protest against cm revanth reddy govt: వట సావిత్రి వ్రతం పండగ వేళ మహిళలు వట వృక్షానికి భక్తితో పూజలు చేశారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్ కు ఆ దేవుడు మంచి బుద్ది ఇవ్వాలని ప్రార్థించినట్లు చెప్పారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:08 PM IST
CM Revanth reddy: మాట తప్పిన రేవంత్ సారు..?.. పౌర్ణమివేళ వట వృక్షానికి పూజలు చేసి మహిళల నిరసనలు.. వీడియో..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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