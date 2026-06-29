/CM Revanth reddy: మాట తప్పిన రేవంత్ సారు..?.. పౌర్ణమివేళ వట వృక్షానికి పూజలు చేసి మహిళల నిరసనలు.. వీడియో..

Women protest against congress govt on six Guarantees schemes in adilabad: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరెళ్ల పాలన ముగిసింది. ఇప్పటికి కూడా ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన ఆరుగ్యారంటీల్ని అమలు చేయలేదని బీఆర్ఎస్ విమర్శలు చేస్తునే ఉంది. అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి ఎన్నికల్లో ప్రజల్ని మోసం గెలిచారని ఏకీపారేసింది. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన బీఆర్ఎస్ పదునైన వాగ్బాణాలతో ఏకీపారేస్తుంది. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మాత్రం గత పదేళ్లు రాష్ట్రంను పూర్తిగా అప్పుల కూపంగా మార్చేశారని, మిత్తి కట్టడానికి తమకు వచ్చిన ఆదాయం సరిపోతుందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలకు కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు.
'రేవంత్ రెడ్డీ.. మా మహిళలకు రూ. 2500 ఎప్పుడు ఇస్తారు?'
ఈ మేరకు ప్రశ్నిస్తూ.. ఆదిలాబాద్ ముఖరా-Kలో మహిళలు వినూత్న ఆందోళన
వట సావిత్రి పౌర్ణమి సందర్భంగా వట వృక్షానికి పూజలు చేస్తూ ప్లకార్డులతో నిరసన
రూ. 2,500, తులం బంగారం హామీలు నెరవేర్చేలా సీఎంకు బుద్ధి ప్రసాదించాలని ప్రార్థన pic.twitter.com/lx7NPRmKW1
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) June 29, 2026
ఎక్కడ కూడా అప్పులు తీసుకొలేని విధంగా తెలంగాణను మార్చారని సీఎం రేవంత్ పలుమార్లు గతపాలకులపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఈ క్రమంలో ప్రజలు సైతం పలుమార్లు ఆరుగ్యారంటీల అమలుపై కాంగ్రెస్ తీరును ప్రశ్నించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వటసావిత్ర పౌర్ణమి వేళ కొంతమంది మహిళలు అడవిలో వట వృక్షానికి పూజలు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత చెట్టుకు ఫ్లకార్డులతో తమ నిరసనల్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చొడ మండలం ముఖరా-Kలో మహిళలు వెరైటీగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా తమ నిరసనలు తెలియజేశారు. జ్యేష్ట మాసం వట సావిత్రి పౌర్ణమి సందర్భంగా వట వృక్షానికి పూజలు చేస్తూ ప్లకార్డులతో నిరసనలు తెలియజేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డీ సారు.. మా మహిళలకు రూ. 2500 ఎప్పుడు ఇస్తారని, తులం బంగారం హమీలు నెరవేర్చాలని ఫ్లకార్డులు ప్రదర్శించారు .
అంతే కాకుండా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చేలా సీఎంకు బుద్ధి ప్రసాదించాలని ఆ దేవుడికి ప్రార్థనలు చేశామని మహిళలు తెలియ జేశారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు పూజల అనంతరం ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
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