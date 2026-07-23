/ఎల్లో అలర్ట్.. తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..

Weather Update: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఎక్కవు వర్షపాతం నమోదు అవుతుంది. మరోవైపు ఉత్తర తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలపింది. మరోవైపు రాజధాని హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం..
మరోవైపు జులై 28 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొనసాగుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు వర్ష సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని 24 జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్టు వాతావరణ శాఖ ఓ లెక్క విడుదల చేసింది. గతంలో రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామలో 5.9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..
తాజా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో, పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లేవారు, ప్రయాణికులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే సమయంలో సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని హెచ్చరించారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం పడనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో వాహనదారులు సొంత వ్యక్తిగత వాహానాల్లో కాకుండా ప్రజా రవాణ వ్యవస్థలైన మెట్రో, ఆర్టీసీ, ఎంఎంటీఎస్లు ఆశ్రయిస్తే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
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