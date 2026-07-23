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ఎల్లో అలర్ట్.. తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..

Telangana Yellow Alert: తెలంగాణలో గత కొంత కాలంగా మందకొడిగా సాగుతున్న ఋతుపవనాలు మళ్లీ వేగం పుంజుకున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలతో పాటు రాజధాని నగరంలో ఈ రోజు రేపు భారీ వర్షలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:32 PM IST
ఎల్లో అలర్ట్.. తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Yellow Alert (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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