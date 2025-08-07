Latest Telugu News: అమాయకురాలైన యువతిని గర్భవతిని చేసి.. పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసిన ప్రియుడు..

Latest Crime Telugu News: పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి.. కామవాంఛ తీర్చుకుని.. చివరికి గర్భవతిని చేసి మోసం చేసిన ప్రియుడి ఉదంతం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడి మాటలు నమ్మి భర్తకు విడాకులిచ్చిన యువతి ఇప్పుడు అన్యాయానికి గురైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఫిర్యాదుతో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన మధురానగర్ పోలీసులు, కేసును కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువతి హైదరాబాద్లోని మధురానగర్లో ఓ హాస్టల్లో ఉంటూ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఐదేళ్ల క్రితం ఆమెకు వివాహం జరిగింది. భర్తతో మనస్పర్థలు రావడంతో విడిగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమెకు దూరపు బంధువైన గోపి పరిచయమయ్యాడు. ఆ యువతి ఒంటరిగా ఉండటాన్ని గమనించి, ప్రేమ పేరుతో ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు.
గోపి మాటలు నమ్మి, అతడి ఒత్తిడికి లొంగి.. ఆ యువతి తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది. దీంతో గోపి ఆమెను తరచుగా జేఎన్టీయూలోని తన గదికి, మధురానగర్, కూకట్పల్లి ప్రాంతాల్లోని లాడ్జీలకు తీసుకెళ్లేవాడు. ఇలా పలుమార్లు శారీరకంగా కలిశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె గర్భం దాల్చింది.
అయితే, పెళ్లి ప్రస్తావన రాగానే గోపి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. రోజులు గడిచినా పెళ్లి విషయం మాట్లాడకుండా దాటవేస్తూ వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో గోపి మరో యువతిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని బాధితురాలికి తెలిసింది. దీంతో ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. గోపితో పాటు అతడి కుటుంబ సభ్యులను, అతడు పెళ్లి చేసుకోబోతున్న యువతి కుటుంబ సభ్యులను కూడా కలిసింది. ఈ విషయంపై మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా.. గోపి సోదరుడు ఆమెను తీవ్ర పదజాలంతో దూషించి, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు.
దీంతో న్యాయం కోసం ఆ యువతి మధురానగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తనను నమ్మించి మోసం చేసిన గోపిపై ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు పరిధి కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి రావడంతో.. మధురానగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, కేసును తదుపరి విచారణ నిమిత్తం కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. గోపిపై ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి