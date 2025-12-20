English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Sanga Reddy: ఎవరు లేని ఫ్లాట్‌లో ఏకాంతంగా కలిసిన ప్రేమజంట.. అప్పుడే యువతి తండ్రి రావడంతో..!

Kollur Double Bedroom Incident: సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల వద్ద విషాద ఘటన జరిగింది. ఎవరు లేని ఖాళీ ఫ్లాట్‌లో తన ప్రియుడ్ని ఏకాంతంగా కలిసేందుకు యువతి వెళ్లింది. అయితే అదే సమయంలో ఆమె తండ్రి కూడా ఫ్లాట్ వద్దకు రావడంతో భయపడిన యువతి.. తండ్రికి కనిపించకుండా తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో సదరు యువతి 8వ అంతస్తుపై నుంచి పడి మరణించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 20, 2025, 12:28 PM IST

Young Woman Dies After Falling From Building: సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల వద్ద విషాద ఘటన జరిగింది. ఎవరు లేని ఖాళీ ఫ్లాట్‌లో తన ప్రియుడ్ని ఏకాంతంగా కలిసేందుకు యువతి వెళ్లింది. అయితే అదే సమయంలో ఆమె తండ్రి కూడా ఫ్లాట్ వద్దకు రావడంతో భయపడిన యువతి.. తండ్రికి కనిపించకుండా తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో సదరు యువతి 8వ అంతస్తుపై నుంచి పడి మరణించింది.  

హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీ కోమటివాడకు చెందిన ఫాతిమాకు(20), చార్మినార్‌కు చెందిన మీర్ హుస్సేన్ అలీఖాన్‌తో ఏర్పడిన పరిచయం ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు ప్రేమగా మారింది. అయితే ఫాతిమా కుటుంబానికి కొల్లూరు డబుల్ బెడ్రూం ఫేజ్-1లోని 40వ బ్లాక్ 8వ అంతస్తులో ఇల్లు మంజూరు అయ్యింది. ఫ్లాట్ ఖాళీగా ఉండటంతో ఫాతిమా తన ప్రియుడు మీర్ హుస్సేన్ అలీఖాన్‌తో కలిసి అక్కడికి వెళ్లింది. ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. వారిద్దరూ ఫ్లాట్‌లో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో ఫాతిమా తండ్రి సయ్యద్ అలాందార్ ఫ్లాట్ వద్దకు వచ్చాడు. ఆ తర్వాత డోర్ తీసే క్రమంలో లోపలి గడిపెట్టి ఉండటాన్ని గమనించాడు.

తమ ఫ్లాట్‌కు లోపల గడిపెట్టి ఉండటంతో ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారని గమనించిన సయ్యద్ అలాందార్.. చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచి వారి సహాయంతో డోర్‌ను తీసే ప్రయత్నం చేశాడు. దీంతో ఫ్లాట్ లోపల ఉన్న ఫాతిమా, హుస్సేన్‌లు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. తన తండ్రి చూస్తే ఇబ్బంది అవుతుందని ఆందోళన చెందిన ఫాతిమా.. తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ప్రియుడు హుస్సేన్‌తో కలిసి తమ ఫ్లాట్ బాల్కనీ నుంచి పక్కింటి బాల్కనీలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

అయితే పక్కింటి బాల్కనీలోకి వెళ్లే క్రమంలో ఫాతిమా పట్టుతప్పి 8వ అంతస్తు నుంచి కిందపడిపోయింది. దీంతో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయింది. ఫాతిమా తండ్రి అలాందార్ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Also Read: Bigg Boss 9 Telugu: పూర్తిగా మారిపోయిన ఓటింగ్.. బిగ్‌ బాస్ తెలుగు విన్నర్ ఎవరో తెలుసా..?   

Also Read: AP Inter Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. పరీక్షలషెడ్యూల్‌లో మార్పులు, కొత్త టైమ్‌ టేబుల్ రిలీజ్..!  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

