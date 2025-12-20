Young Woman Dies After Falling From Building: సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల వద్ద విషాద ఘటన జరిగింది. ఎవరు లేని ఖాళీ ఫ్లాట్లో తన ప్రియుడ్ని ఏకాంతంగా కలిసేందుకు యువతి వెళ్లింది. అయితే అదే సమయంలో ఆమె తండ్రి కూడా ఫ్లాట్ వద్దకు రావడంతో భయపడిన యువతి.. తండ్రికి కనిపించకుండా తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో సదరు యువతి 8వ అంతస్తుపై నుంచి పడి మరణించింది.
హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ కోమటివాడకు చెందిన ఫాతిమాకు(20), చార్మినార్కు చెందిన మీర్ హుస్సేన్ అలీఖాన్తో ఏర్పడిన పరిచయం ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు ప్రేమగా మారింది. అయితే ఫాతిమా కుటుంబానికి కొల్లూరు డబుల్ బెడ్రూం ఫేజ్-1లోని 40వ బ్లాక్ 8వ అంతస్తులో ఇల్లు మంజూరు అయ్యింది. ఫ్లాట్ ఖాళీగా ఉండటంతో ఫాతిమా తన ప్రియుడు మీర్ హుస్సేన్ అలీఖాన్తో కలిసి అక్కడికి వెళ్లింది. ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. వారిద్దరూ ఫ్లాట్లో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో ఫాతిమా తండ్రి సయ్యద్ అలాందార్ ఫ్లాట్ వద్దకు వచ్చాడు. ఆ తర్వాత డోర్ తీసే క్రమంలో లోపలి గడిపెట్టి ఉండటాన్ని గమనించాడు.
తమ ఫ్లాట్కు లోపల గడిపెట్టి ఉండటంతో ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారని గమనించిన సయ్యద్ అలాందార్.. చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచి వారి సహాయంతో డోర్ను తీసే ప్రయత్నం చేశాడు. దీంతో ఫ్లాట్ లోపల ఉన్న ఫాతిమా, హుస్సేన్లు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. తన తండ్రి చూస్తే ఇబ్బంది అవుతుందని ఆందోళన చెందిన ఫాతిమా.. తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ప్రియుడు హుస్సేన్తో కలిసి తమ ఫ్లాట్ బాల్కనీ నుంచి పక్కింటి బాల్కనీలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.
అయితే పక్కింటి బాల్కనీలోకి వెళ్లే క్రమంలో ఫాతిమా పట్టుతప్పి 8వ అంతస్తు నుంచి కిందపడిపోయింది. దీంతో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయింది. ఫాతిమా తండ్రి అలాందార్ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
