Karate Kalyani files Complaint Against Naa Anveshana: కొన్ని రోజులగా యూట్యూబర్ అన్వేష్ పై ఫిర్యాదులు పెరిగిపోతున్నాయి. భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై పలువురు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా సదరు యూట్యూబర్పై నటి కరాటే కల్యాణి పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో నిన్న రాత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భారత పాస్పోర్ట్ను కించపరుస్తూ అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగించే విధంగా అతడు చేస్తున్నాడని.. ఈ నేపథ్యంలో అతడి పాస్పోర్ట్ను వెంటనే రద్దు చేయాలని కూడా ఆమె డిమాండ్ చేశారు. భారత పాస్పోర్ట్ను దరిద్రపుగొట్టు పాస్పోర్ట్ అంటూ యూట్యూబర్ అన్వేష్ మాట్లాడడంటూ ఆమె మండిపడ్డారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వద్ద వైరల్ అవుతుంది.
యూట్యూబర్ అన్వేష్ అంటే ఇదివరకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. కొన్ని లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ కలిగిన ఇతడు.. ఒక్కసారిగా తన ఫాలోయర్స్ కోల్పోయాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇటీవల హిందూ మతంపై అతడు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు. ప్రధానంగా టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ హీరోయిన్స్ వస్త్రధారణ పై చేసిన కామెంట్లను స్పందించి అందరి ఆగ్రహానికి కూడా గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటిని కూడా ఇందులోకి లాగి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా అన్వేష్కు ఫాలోయర్స్ తగ్గిపోయారు. ఇక సీత, ద్రౌపతి దేవి పై కూడా ఆయన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగానే కాదు ఇతర దేశంలో ఉన్న హిందూ మతానికి చెందినవారు అతనిపై మండిపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వేధికగ అతనికి గట్టి కౌంటర్ కూడా ఇస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కసారిగా అతడు 20 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ను కూడా కోల్పోయాడు.
ఇది ఇలా ఉండగా తాజాగా ఆయన భారత పాస్పోర్ట్ ను కూడా దూషిస్తూ కూడా ఒక వీడియో చేశాడు. అది సంచలనంగా మారింది. ప్రధానంగా 'భారత పాస్పోర్ట్ దరిద్రపుగొట్టు పాస్పోర్ట్' అంటూ ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన నటి కరాటే కళ్యాణి పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో మరోసారి యూట్యూబర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. భారత పాస్పోర్ట్ ఎంత ముఖ్యమో అందరికీ తెలిసిందే.. అయితే ఈ పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ ఎంతో ముఖ్యమైనది. రాజముద్ర కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే అలాంటి పాస్పోర్ట్ దరిద్రపు గొట్టు పాస్పోర్ట్ అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై యూట్యూబర్ అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె మండిపడ్డార.
భారత పాస్పోర్ట్ను అవమానించాడని ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో అన్వేష్ పై మరోసారి పంజాగుట్ట పీఎస్ లో కరాటే కళ్యాణి ఫిర్యాదు చేశారు. ఇతర దేశాల పాస్పోర్ట్ను కూడా అన్వేష్ పొగిడినట్లు కూడా ఆమె ఫిర్యాదులు పేర్కొన్నారు. భారత దేశ ప్రతిష్టకు భంగం వాటిల్లేలా ఉందని ఆమె అన్నారు. దీంతో లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసే దిశగా కూడా పోలీసులు చర్యలు ఉండవచ్చు. అయితే ఇటీవలే ఆయన వీడియోలు ఆపేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. యూట్యూబ్ ద్వారా అతడు దాదాపు రూ. 8 కోట్లు సంపాదించినట్టు ప్రకటించాడు. ఆ డబ్బుతో కేవలం తన కోసం ఇతర దేశాలను కూడా పర్యటించనున్నట్లు తెలిపారు.
Read more: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక ఆ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం, క్యూఆర్ ఆధారిత వ్యవస్థ..!
Read more: భారతీయ రైల్వే భారీ గుడ్న్యూస్.. మరో 9 అమృత్ భారత్ రైళ్లు, ఏపీ మీదుగా వెళ్లేవి ఎన్నంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook