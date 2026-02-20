Youtuber anvesh reacts on his Instagram ban controversy video: యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీలతో వార్తలలో ఉంటున్నాడు. నటుడు శివాజీ మహిళల దుస్తుల వివాదం సమయంలో అన్వేష్ మధ్యలో వచ్చి రచ్చ రాజేశాడు. సీతమ్మ తల్లిపై, ద్రౌపదిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. గరికపాటి గారిపై నీచంగా మాట్లాడారు. ఇక దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. మన దేశంలో పాటు విదేశాల్లోను యూబ్యూబర్ పై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై ఇటీవల ఒక ఇన్ స్టా అకౌంట్ ను బ్యాన్ చేశారు. దీనిపై చాలా మంది అన్వేష్ కు భలే జరిగిందని, ఇప్టటికైన వంకర బుద్దిని మార్చుకొవాలని చెప్పారు. ఈ రచ్చపై మరోసారి అన్వేష్ రియాక్ట్ అయ్యాడు.
తగ్గేదేలేదు అంటున్న యూట్యూబర్ అన్వేష్
ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటే ఏంటి, పోతే ఏంటి? జనవరి నెల నా యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ 8 లక్షలు.
వినాయకుడు మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా… 2026లో బత్తాయిలను నిద్రపోనివ్వను, నరకం చూపిస్తాను – అన్వేష్
(Video Credit: Anvesh) pic.twitter.com/u3SFjvYbDT
— greatandhra (@greatandhranews) February 20, 2026
తనకు ఒక ఇన్ స్టా బ్యాన్ అయితే వచ్చిన నష్టమేమిలేదన్నాడు. తానేమి వీడియోలను ఇన్ స్టాలో ప్రమోట్ చేయడంలేదన్నాడు. తనకు ఇంకా.. యూట్యూబ్ ఛానల్స్ naa anveshana, prapancha yatrikudu ఇన్స్టా ఛానల్స్ prapranchayatrikudu, naa_anveshana5... సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లు ఉన్నాయన్నాడు. ఇవి తనకు రెండు చేతులు, కాళ్లని చెప్పాడు. ఎన్ని అకౌంట్ లను బ్యాన్ చేసిన వీడియోలు చేయడంమాత్రం ఆగనని తెగెసి చెప్పాడు. తనకు ఇన్ స్టా నుంచి రూపాయి రాదని అలాంటిది బ్యాన్ అయితే ఏంటని అన్నాడు.
ఒక చేతు లేకుండా చేస్తే సింగిల్ చెయ్యిలేదా కాళ్లతో అది కూడా లేకుండా బాడీతో పాక్కుంటా వెళతానని అన్నాడు.తనకు బుర్ర ప్రధాన ఆయుధమన్నాడు. గతంలో చెప్పినట్లు 2026 లో బత్తాయిలకు నిద్రలేకుండా చేస్తానని అన్న విషయంను గుర్తు చేశాడు.
Read more: Eluru devotee Hundi letter: వామ్మో.. దేవుడితో రూ. 20 లక్షల ప్యాకేజీ డీల్.. వైరల్గా మారిన హుండీలోని లేఖ..
యూట్యూబ్ ల నుంచే గత నెల రూ.8 లక్షల ఆదాయం వచ్చిందని కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. ఎవరు ఎంత కుట్రలు చేసిన తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతానని అన్వేష్ మరోవీడియో రిలీజ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో నా అన్వేష్ ఈ వీడియో కాస్త మరోసారి రచ్చకు దారితీసింది.
