  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Youtuber Anvesh: గరికపాటి , సీతమ్మ తల్లిపై నీచపు మాటలు.. నా అన్వేషణ యూట్యూబర్‌పై భగ్గుమంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Youtuber Anvesh: గరికపాటి , సీతమ్మ తల్లిపై నీచపు మాటలు.. నా అన్వేషణ యూట్యూబర్‌పై భగ్గుమంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Naa anveshana youtuber controversy comment on Garikapati and seethamma thalli: ఏకంగా హిందూ దేవుళ్లపై యూట్యూబర్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా ప్రముఖ ప్రవచన కర్త గరిక పాటి నర్సింహ రావు గురించి కూడా కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడటం పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:23 PM IST
  • నా అన్వేషన్ యూట్యూబర్ కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు..
  • భారత్ కు రప్పించి చర్యలు తీసుకొవాలని హిందు సంఘాల డిమాండ్..

Youtuber Anvesh: గరికపాటి , సీతమ్మ తల్లిపై నీచపు మాటలు.. నా అన్వేషణ యూట్యూబర్‌పై భగ్గుమంటున్న హిందూ సంఘాలు..

Youtuber Naa anveshana anvesh controversy comments on lord Seetammathalli: ఇటీవల నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ ల దుస్తుల విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. కొంత మంది మహిళలు శివాజీ వ్యాఖ్యలకు సపోర్ట్ చేయగా, మరికొంత మంది సెలబ్రీటీలు మాత్రం ఆయన వ్యాఖ్యల్ని తప్పుబట్టారు. ఒకరి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ను ఏవిధంగా జడ్జ్ చేస్తామని శివాజీకి కౌంటర్ లు వేశారు.ఈ వివాదం నేపథ్యంలో శివాజీ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ ముందు హజరై సారీ చెప్పారు. అదే విధంగా తన వివరణ కూడా ఇచ్చారు.

అయితే.. తాజాగా.. ప్రపంచ యాత్రికుడు నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ అన్వేష్.. చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంగా మారాయి. ఆ నీచుడు ఏకంగా హిందు దేవుళ్లను, ప్రవచన కర్త గరిక పాటి నర్సింహ రావు గారిని శివాజీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో వివాదంలోకి లాగాడు. శివాజీ వ్యాఖ్యల్ని పూర్తిగా యూట్యూబర్ తప్పుపట్టాడు. అసలు హీరోయిన్లు బోల్డ్ గా డ్రెస్సింగ్ లు వేసుకొకుంటే ఎవరు సినిమాలు చూస్తారంటూ నీచంగా మాట్లాడాడు. అంతటితో ఆగకుండా.. ప్రవచన కర్త గరికపాటి గురించి నీచంగా మాట్లాడారు.

రామాయణం, మహాభారతం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ.. మనం దేవతలుగా కొలిచే సీతమ్మ తల్లి, ద్రౌపది ల గురించి కూడా చాలా  జుగుప్సాకరంగా మాట్లాడాడు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ప్రస్తుతం హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.వెంటనే నా అన్వేషన యూట్యూబర్ ను ఇండియాకు రప్పించాలని హిందు సంఘాలు పోలీసులను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

Read more: Ka Paul: ముద్దుపెట్టాలి.. కడుపైన చేయాలి.. బాలయ్య మాట్లాడినప్పుడు మీరంతా ఏమయ్యారు.. కేఏ పాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

వీరిని ఇలానే వదిలేస్తే మన దేవుళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని, సనాతన ధర్మం గురించి మరింత పేట్రేగిపోయి నీచంగా మాట్లాడే అవకాశం ఉందని హిందు సంఘాలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. విదేశాల్లో ఉన్నాం.. మమ్మల్ని ఎవరు ఏంచేస్తారులే అని .. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంపై నెటిజన్లుకూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. మొత్తంగా యూట్యూబర్ నా అన్వేషణ గాడి వివాదం ఇన్ స్టాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YouTuber AnveshNaa AnveshanaShivaji rowGarika patiyoutuber anvesh controversy

