Youtuber Naa anvesh: ట్రావెలింగ్ ఆపేస్తున్న.. గరికపాటితో వివాదం వేళ నా అన్వేష్ సంచలన ప్రకటన..

Youtuber naa anevesh sensational comments: ఇప్పటి దాక చాలా సంపాదించానని యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ చెప్పాడు. అంతే కాకుండా  ఇక ప్రజాసమస్యలపై పొరాటం చేస్తానని,  ఆన్ లైన్ మోసాలు, స్త్రీల హక్కుల కోసం పొరాటం చేస్తానని ప్రకటించాడు. దీంతో మరొసారి యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ వార్తలలో నిలిచాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 12, 2026, 04:09 PM IST
Youtuber anvesh key statement on his world tour:  శివాజీ ఇటీవల మహిళల వస్త్రాలపై చేసిన కామెంట్స్ పై మాట్లాడి యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ అనవసరంగా వివాదంలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అంతటితో ఆగకుండా సీతమ్మ తల్లిపై, ద్రౌపదిపై కూడా కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడాడు. ఇక గరికపాటి నర్సింహరావుపై కూడా నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. ఇది కాస్త పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై గరికపాటి వర్సెస్ నా అన్వేష్ గా వివాదం పీక్స్ కు చేరింది.

దీనిపై యూట్యూబర్ పై మనదేశంలో అనేక కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. అతడ్ని భారత్ కు రప్పించాలని హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ మరో కీలక ప్రకటన చేశాడు. ఇక నుంచి ట్రావెలింగ్ ఆపేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు.

అంతే కాకుండా ఇప్పటి వరకు 130 దేశాలు తిరిగానని, 8 కోట్లు తన దగ్గర ఉన్నాయన్నాడు. కొన్ని దేశాలు కరివేపాలకు లాంటి వని వాటిని చూడనని అన్నారు. ఇక కూర్చుని తింటానని,  యూబ్యూబర్ లో కొత్త రక్తం కావాలని, కొత్త వారికి అవకాశాల కోసం ఈ నిర్ణయంను తీసుకున్నట్లు యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ చెప్పాడు.  

అదే విధంగా ఇక నుంచి ప్రజా సమస్యల మీద పొరటం చేస్తానన్నాడు.  ఆన్ లైన్ స్కామ్ లు, లోన్ యాప్ లు , డేటింగ్ యాప్ లు, ఆన్ లైన్ మోసాలు మీద అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటానన్నాడు.

Read more: Komati Reddy Venkat Reddy: తూచ్.. అలా అనలేదు... టికెట్ల రెట్లపై హరీష్ రావుకు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటర్...

అంతే కాకుండా అత్యాచారాల మీద, స్త్రీల హక్కుల మీద, ప్రజా సమస్యల మీద పొరాటం చేస్తానని మనసావాచా కర్మణ ప్రమాణం చేస్తు మలేషియా నుంచి ప్రకటిస్తున్నానని నా అన్వేష్ స్పష్టం చేశాడు. ఈ క్రమంలో నా అన్వేష్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

