Youtuber Vaishnavi murder case: యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్య వెనుక అసలు స్కెచ్ ఇదే.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Jagtial youtuber vaishnavi murder case: యూట్యూబర్ వైష్ణవిని ఆమె భర్త హరిబాబు హత్య చేయడం వెనుక చాలా రోజుల నుంచి ప్లాన్ వేస్తున్నాడని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణచేపట్టారు. ఆమె భర్త కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 18, 2026, 06:59 AM IST
Youtuber Vaishnavi murder case sensational facts: జగిత్యాలలో జరిగిన యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్యకేసు ఘటన స్థానికంగా అందర్ని కలిచి వేసింది. యువతితో నూరెళ్లు ఉంటానని నమ్మించి, ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకుని నిండు గర్భిణిని చంపడంపై స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహావేషాలు మిన్నంటాయి. హరీబాబును కఠినంగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని లేకుంటే తాము చంపుతామని కుటుంబ సభ్యులు మండిపడుతున్నారు. కోరుట్లలోని మాదాపూర్ గ్రామానికి చెంది వైష్ణవి,  ఏసుకోని గుట్టకు చెందిన చిత్తరిహరీబాబు ఎనిమిని నెలల క్రితం ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకున్నారు. అసలైతే హరీబాబును పెళ్లి చేసుకొవడం యువతి కుటుంబ సభ్యులకు అస్సలు ఇష్టంలేదు. కానీ అతగాడు బలవంతం పెట్టడంతో కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి అంగీకరించారు.

పెళ్లి తర్వాత అత్తారింటికి రానివ్వక పోవడంతో తల్లిగారి ఇంటికి సమీపంలోనే ఇల్లు తీసుకుని కొత్త కాపురం పెట్టారు. కొన్ని నెలలు బాగానే సాగిన కాపురం ఆ తర్వాత క్రమంగా గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇటీవల హరీబాబుకు మరో యువతితో ఎఫైర్ ఏర్పడటంతో అది కాస్త వైష్ణవికి తెలియడంతో గొడవలు జరిగాయి. మరోవైపుఈ విషయంను వైష్ణవి తన ఇంట్లో కూడా చెప్పింది. పెద్దలు హరీబాబుది తప్పని వారించారు. పెళ్లి చేసుకుని ఇలాంటి పనులు ఏంటని మందలించారు.

ఒక వేళ ఆమెతో ఉండేదుంటే ఈమెను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావ్ అని వారించారు . అయితే.. హరీబాబు పెళ్లి తర్వాత అత్తింటి ఆస్తులపై కన్నేశాడని, తనకు కట్నం కావాలని వేధించాడని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. యూబ్యూబర్ గా వచ్చిన సంపాదన విషయంలో కూడా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగాయి.

Read more: Youtuber Vaishnavi Murder: జగిత్యాలలో ఘోరం.. యూట్యూబర్ వైష్ణవిని దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త.. ఏంజరిగిందంటే..?

కట్నం విషయంలో భార్య అంగీకరించక పోవడంతో యూట్యూబర్ వైష్ణవిని హరీబాబు అత్యంత దారుణంగా మంగళవారం రాత్రి హత్య చేసి పరారైనట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకుని 4 నెలల గర్బవతి అని కూడా చూడకుండా హత్య చేయడం ప్రస్తుతం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనిపై నిందితుడికి ఉరిశిక్ష వేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

