English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR In Khammam Video: కేటీఆర్ ఖమ్మంటూర్‌లో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలు.. తెలుగు స్టేట్స్‌లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు.. వీడియో..

KTR In Khammam Video: కేటీఆర్ ఖమ్మంటూర్‌లో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలు.. తెలుగు స్టేట్స్‌లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు.. వీడియో..

ktr in visits khammam: ఖమ్మం పర్యటలో కేటీఆర్ కు పార్టీ కార్యకర్తలు భారీగా శ్రేణులతో తరలి వచ్చి మరీ స్వాగతం పలికారు.ఈ క్రమంలోకేటీఆర్ పర్యటలో ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్, వైసీపీపార్టీ జెండాలతో కొంత మంది స్వాగతం పలికారు.ఈ ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:08 PM IST
  • ఖమ్మం పర్యటలో కేటీఆర్..
  • సీఎం.. సీఎం.. అంటూ నినాదాలు..

Trending Photos

Snake Repellent: వీటిని చూస్తే పాములకు హడల్..దీని వాసనకి ఇంటి దరిదాల్లోకి పాములు అస్సలు దరిచేరవు!
5
Snake prevention
Snake Repellent: వీటిని చూస్తే పాములకు హడల్..దీని వాసనకి ఇంటి దరిదాల్లోకి పాములు అస్సలు దరిచేరవు!
Anushka: సమంతపై అనుష్క షాకింగ్ కామెంట్స్.. తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్ మొదలుపెట్టింది ఆమె అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
5
Anushka Shetty Comments On Samantha
Anushka: సమంతపై అనుష్క షాకింగ్ కామెంట్స్.. తెలుగులో కిస్సింగ్ సీన్స్ మొదలుపెట్టింది ఆమె అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 850 సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి వివరాలు..
6
Telangana govt jobs
Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 850 సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి వివరాలు..
Oneplus Turbo 6 మొబైల్‌ జనవరి 8న విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!
5
Oneplus nord
Oneplus Turbo 6 మొబైల్‌ జనవరి 8న విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!
KTR In Khammam Video: కేటీఆర్ ఖమ్మంటూర్‌లో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలు.. తెలుగు స్టేట్స్‌లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు.. వీడియో..

Ys Jagan and ysrcp party flags appears in ktr khammam tour: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య సాగునీటి  ప్రాజెక్టుల వివాదంలో రచ్చ నడుస్తుంది. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఎక్కడ అవకాశందొరికిని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ మంత్రులు కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావుపై విరుచుకుపడుతున్నారు. మరోవైపు గులాబీ శ్రేణులు కూడా అదే రేంజ్ లో కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. నీ ఉడుత ఊపులకు భయపడేది లేదని ఏకీపారేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మరోవైపు ఏపీలో కూడా కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య వార్ నడుస్తొంది. తమపై అక్రమ కేసుల్ని బనాయిస్తున్నారని వైసీపీ కూటమిపై ఫైర్ అవుతుంది. దీంతో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ జన్మదినం నేపథ్యంలో తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలతో పాటు, కేటీఆర్, కేసీఆర్ ఫ్లెక్సీలు సైతం కన్పించాయి.  దీంతో బీఆర్ఎస్, వైసీపీ దోస్తితో తమ ప్రత్యర్థిపై విరుచుకుపడతారని ప్రచారం జరిగింది.

ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఖమ్మంకు వెళ్లారు. ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సర్పంచ్ ల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వెళ్లారు.ఈ క్రమంలొ కూసుమంచి మండలం నాయకన్ గూడెం లో కేటీఆర్ కు కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అంతేకాకుండా అక్కడ జగన్ ఫోటోలు, వైసీపీ పార్టీ ఫ్లెక్సీలను పట్టుకుని కొంత మంది ప్రత్యేకంగా కేటీఆర్ కు స్వాగతం పలికారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. కాంగ్రెస్‌లోకి కవిత..?.. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

అంతే కాకుండా సీఎం.. సీఎం.. అంటూ నినాదాలు కూడా చేశారు. మొత్తంగా కేటీఆర్ ఖమ్మం టూర్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇటు బీఆర్ఎస్, వైసీపీ కలిసి రానున్న ఎన్నికల్లో వారి అపోసిషన్ పార్టీలపై రప్పా.. రప్పా.. విరుచుకుపడతాయని కార్యకర్తలుతమ పార్టీకి అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ , వైసీపీల మధ్య సాన్నిహిత్యంపై నెట్టింట చర్చలు పీక్స్ కు వెళ్లాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRYS Jaganysrcpbrs vs congressktr in Khammam

Trending News