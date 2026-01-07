Ys Jagan and ysrcp party flags appears in ktr khammam tour: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వివాదంలో రచ్చ నడుస్తుంది. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఎక్కడ అవకాశందొరికిని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ మంత్రులు కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావుపై విరుచుకుపడుతున్నారు. మరోవైపు గులాబీ శ్రేణులు కూడా అదే రేంజ్ లో కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. నీ ఉడుత ఊపులకు భయపడేది లేదని ఏకీపారేస్తున్నారు.
#KTR ఖమ్మం పర్యటనలో ఆసక్తికర ఘటన@KTRBRS ర్యాలీలో ఏపీ సీఎం @ysjagan ఫోటోతో పాటు @YSRCParty జెండాలతో స్వాగతం తెలిపారు. pic.twitter.com/Al1Ah3QoWm
మరోవైపు ఏపీలో కూడా కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య వార్ నడుస్తొంది. తమపై అక్రమ కేసుల్ని బనాయిస్తున్నారని వైసీపీ కూటమిపై ఫైర్ అవుతుంది. దీంతో రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య రాజకీయాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ జన్మదినం నేపథ్యంలో తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలతో పాటు, కేటీఆర్, కేసీఆర్ ఫ్లెక్సీలు సైతం కన్పించాయి. దీంతో బీఆర్ఎస్, వైసీపీ దోస్తితో తమ ప్రత్యర్థిపై విరుచుకుపడతారని ప్రచారం జరిగింది.
ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఖమ్మంకు వెళ్లారు. ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సర్పంచ్ ల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వెళ్లారు.ఈ క్రమంలొ కూసుమంచి మండలం నాయకన్ గూడెం లో కేటీఆర్ కు కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అంతేకాకుండా అక్కడ జగన్ ఫోటోలు, వైసీపీ పార్టీ ఫ్లెక్సీలను పట్టుకుని కొంత మంది ప్రత్యేకంగా కేటీఆర్ కు స్వాగతం పలికారు.
అంతే కాకుండా సీఎం.. సీఎం.. అంటూ నినాదాలు కూడా చేశారు. మొత్తంగా కేటీఆర్ ఖమ్మం టూర్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇటు బీఆర్ఎస్, వైసీపీ కలిసి రానున్న ఎన్నికల్లో వారి అపోసిషన్ పార్టీలపై రప్పా.. రప్పా.. విరుచుకుపడతాయని కార్యకర్తలుతమ పార్టీకి అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ , వైసీపీల మధ్య సాన్నిహిత్యంపై నెట్టింట చర్చలు పీక్స్ కు వెళ్లాయి.
