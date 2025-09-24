English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ZEE Telugu Achievers Awards 2025: ఈ రోజే భారీగా జీ తెలుగు అఛీవర్స్ అవార్డ్స్.. ముఖ్య అతిథులుగా రాజకీయ, సినీ అతిరథ మహారథులు..

ZEE Telugu Achievers Awards 2025: జీ న్యూస్.. ప్యాన్ ఇండియా న్యూస్ నెట్ వర్క్. మన దేశంలో దాదాపు 18 వార్తా ఛానళ్లతో దేశంలో కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు ఏ  మూల ఏం జరిగినా క్షణాల్లో జీ స్క్రీన్ పై కనిపించాల్సిందే. గంట గంటకు బ్రేకింగ్ న్యూస్, ప్రముఖ వార్తలపై  ప్రత్యేక కథనాలు, ప్రపంచంలో జరిగే వివిధ పరిణామాలపై విశ్లేషణలతో దేశంలో ప్రతి గడపకు చేరువ  అయింది. ఇక జీ నెట్ వర్క్ లోని జీ తెలుగు మన సమాజంలో వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనపరిచిన వ్యక్తులకు అవార్డులు ఈ రోజు (24-9-2025) సాయంత్రం ప్రధానం చేయబోతుంది. -

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:05 AM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
5
Post Office
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
ZEE Telugu Achievers Awards 2025: ఈ రోజే భారీగా జీ తెలుగు అఛీవర్స్ అవార్డ్స్.. ముఖ్య అతిథులుగా రాజకీయ, సినీ అతిరథ మహారథులు..

ZEE Telugu Achievers Awards: జీ తెలుగు నెట్ వర్క్ న్యూస్ నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్, ఓటీటీ అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న వంద శాతం స్వదేశీ మీడియా. ఈ ఛానెల్ వ్యవస్థాపకుడైన సుభాష్ చందర్ ఆధ్వర్యంలో మన దేశంలో తొలి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానెల్ గా ప్రారంభమై అంచలంచెలుగా న్యూస్ సహా అన్ని మీడియా రంగాల్లో అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. జీ నెట్ వర్క్ లోని తెలుగు న్యూస్ ఛానెల్..జీ నెట్ వర్క్ లో భాగంగా  మూడున్నరేళ్ల కిందట మొదలైంది. స్టార్ట్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంతింతై అన్నట్టు సంచలన వార్త ప్రసారాలతో మీడియాలో తన కంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 2022 జనవరి 25న భరత్ కుమార్ సారథ్యంలో తక్కువ మంది సిబ్బందితో డిజిటల్ మీడియాగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది జీ తెలుగు న్యూస్.. సరికొత్త ట్రెండ్ తో శాటిలైట్ మీడియాలో సంచలనాలకు మారుపేరుగా  నిలిచింది. డిజిటల్ మీడియాలో ప్రభంజనం స్పష్టించి మీడియా టైకూన్లను సైతం నివ్వెర పోయేలా చేస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే జీ తెలుగు న్యూస్ వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వాళ్లకు పలు మార్లు అవార్డులు ప్రధానం చేసింది. రీసెంట్ గా పోలీస్ వాళ్ల  సేవలను గుర్తించి వారికి అవార్డులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతులు మీదుగా ప్రధానం చేసింది.తాజాగా జీ తెలుగు న్యూస్ నెట్ వర్క్ జీ అచీవర్స్ అవార్డ్స్ పేరుతో సమాజంలో వివిధ  రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరించిన వారికి మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు చేతులు మీదుగా ఈ రోజు 4 గంటలకు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న జల విహార్ లో అవార్డు గ్రహీతలకు అవార్డులు ప్రధానం చేయనున్నారు. 

ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడుతో పాటు తెలంగాణ ఐటీ మినిష్టర్ శ్రీ  శ్రీధర్ బాబు.. భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు, .. మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ బీజేపీ నేత శ్రీ ఈటల రాజేందర్, ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు శ్రీ హరీష్ శంకర్ ప్త్రత్యేక అతిథులుగా హాజరు కానున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డితో పాటు .. ప్రముఖ సామాజిక సేవకుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, సినీ నటుడు, రచయత, దర్శకుడు తనికెళ్ల భరణి లను    జీవన సాఫల్య పురస్కారాలతో సత్కరించనున్నారు. అటు యంగ్ అచీవర్స్ లో భాగంగా .. ప్రముఖ క్రికెటర్ నితిష్ కుమార్, ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అతిపిన్న వయసులో అధిరోహించిన మాలవత్ పూర్ణతో పాటు ప్రముఖ జానపద, సినీ గాయని మంగ్లీని సన్మానించనున్నారు. 

అటు జీ తెలుగు న్యూస్ ఐకాన్ ఆప్ ఎక్స్ లెన్స్ క్యాటగిరి విభాగంలో MEIL గ్రూపు డైరెక్టర్ సుధారెడ్డి కి అవార్డు ప్రధానం చేయనున్నారు. అటు దేశం కోసం తన ప్రాణాలను ఒదిలిన ప్రముఖ సైనికుడు మురళి నాయక్ కుటుంబాన్ని స్పెషల్ రికగ్నజేషన్ విభాగంలో వారి తల్లిదండ్రులకు జీ తెలుగు న్యూస్ గ్రూపు అవార్డులను ప్రధానం చేయనుంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ లోని జలవిహార్ లో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. వీరితో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన 40 మందికి అవార్డులు ప్రధానం చేయనున్నారు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ZEE Achievers Awards 2025TelanganaVenkaiah NaiduSridhar BabuEtela Rajender

Trending News