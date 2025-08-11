English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Zomato Rider Falls : 'ప్రాణం కంటే లాభాలే ముఖ్యమా?'.. భారీ వర్షానికి ఓపెన్‌ డ్రెయిన్‌లో పడిపోయిన జొమాటో రైడర్‌, వీడియో వైరల్‌..

Hyderabad Zomato Rider Falls Video : భారీ వర్షానికి అల్లాడి పోతుంది హైదరాబాద్. వారం రోజులుగా వర్షం కురుస్తుంది సాయంత్రం అవ్వగానే వర్ష బీభత్సంతో అందరూ చిక్కుకొని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు జొమాటో రైడర్ కూడా పీకల్లోతు నీటి గుంతలో పడిపోయారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:29 AM IST

Zomato Rider Falls : 'ప్రాణం కంటే లాభాలే ముఖ్యమా?'.. భారీ వర్షానికి ఓపెన్‌ డ్రెయిన్‌లో పడిపోయిన జొమాటో రైడర్‌, వీడియో వైరల్‌..

Hyderabad Zomato Rider Falls Video : ఓ జొమాటో డెలివరీ రైడర్‌ భారీ వర్షం ధాటికి అదుపుతప్పి ఓ ఓపెన్ డ్రెయిన్‌లో పడిపోయాడు. తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ ఘటన శనివారం హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లో చోటుచేసుకుంది. వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు హైదరాబాద్ ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు భారీ వర్షాలు బీభత్సాన్ని సృష్టించుతున్నాయి. రాత్రంతా వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జమమయమైపోవడం, రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించడం బయటికి వెళ్లినవారు ఇళ్లకు చేరాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ట్రాఫిక్ కూడా భారీగా పెరిగిపోతుంది.

అయితే హైదరాబాద్ జొమాటో రైడర్ తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఓపెన్ డ్రెయిన్‌లో వర్షం ధాటికి అదుపు తప్పి పడిపోయాడు. పీకల్లోతు నీళ్లలో కొద్దిపాటిలో స్థానికులు అతడిని కాపాడారు. సయ్యద్ ఫరహాన్ అనే జొమాటో రైడర్ కి శనివారం ఈ చేదు ఘటన ఎదురైంది. కొద్దిపాటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. కానీ ఫోన్ పోగొట్టుకోవడంతో పాటు మోటార్ సైకిల్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇది యాక్సిడెంటల్ కాదు ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌ కేవలం లాభాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. వర్కర్ల సేఫ్టీని ఏ విధంగాను పట్టించుకోవడంలేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ప్లాట్ ఫారం వర్కర్స్ యూనియన్ ఇలాంటి ఘటనే రేపు మరి ఎవరికైనా జరగవచ్చు అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు.

ఇలాంటి సమయంలో ఎలాంటి అనుకొని ప్రమాదాలు జరిగితే జోమాటో బాధ్యత వహించాలని ఈ వర్కర్స్ యూనియన్ డిమాండ్ చేస్తుంది . అంతేకాదు వర్షాకాలంలో ఇలా డెలివరీ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ డామేజ్ అవుతుంది. వెహికల్ కూడా పాడవుతుంది. కంపెనీ పరిహారం ఇవ్వాలని కోరారు. వర్షాకాలంలో డెలివరీ ఇవ్వడం వల్ల రూ.10 , రూ.15 బోనస్ ఇవ్వడం కాదు.. సదరు వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఇంటికి చేరేలా చూడాలి అంటున్నారు.

 

 

ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో రైడర్స్ ను డెలివరీలకు పంపించకండి. ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణం అప్డేడ్‌ కూడా రైడర్స్ కి ముందస్తుగా అలర్ట్ చేయాలని కోరారు. ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితి అంటే సరైన బోనస్ కూడా వారికి అందించాలని అన్నారు. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డెలివరీ రైడర్ల ప్రాణాలు రిస్క్ లో పడకుండా కాపాడాలన్నారు. జిహెచ్ఎంసి ఇప్పటికే ఎన్నోమార్లు వర్షం పడ్డ సమయంలో బయటకు రాకూడదని అలర్ట్ జారీ చేసినా కానీ వారి హెచ్చరికలను పట్టించుకోవట్లేదు అని యూనియన్‌ చెబుతోంది. ఇంకా దీనిపై జొమాటో స్పందించాల్సి ఉంది.

