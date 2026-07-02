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జెడ్పీటీసీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా.. ప్రజా జీవితంలో రేవంత్‌ రెడ్డి @ 20 ఏళ్లు

ZPTC To Chief Minister Revanth Reddy Completes Two Decades: జెడ్పీటీసీగా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించిన రేవంత్‌ రెడ్డి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనున్నారు. జెడ్పీటీసీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా రెండు దశాబ్దాల రాజకీయ జీవితం సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి మిడ్జిల్‌ పర్యటన చేయనునున్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి రెండు దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర ఇదే.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:09 PM IST
జెడ్పీటీసీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా.. ప్రజా జీవితంలో రేవంత్‌ రెడ్డి @ 20 ఏళ్లు
Image Credit: Revanth Reddy ZPTC To Chief MinisterSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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జెడ్పీటీసీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి.. ప్రజా జీవితంలో రేవంత్‌ రెడ్డి @ 20 ఏళ్లు
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