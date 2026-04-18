  Prakash raj: ఓళ్లు కొవ్వెక్కిందా..?.. ప్రకాశ్ రాజ్‌పై టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భాను ప్రకాశ్ రెడ్డి సీరియస్.. లీగల్ నోటీసులు..

Legal notices to Prakash raj:  హిందువుల మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణల మేరకు ప్రకాశ్ రాజ్ కు..  తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి లీగల్ నోటీసుల్ని పంపారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:53 PM IST
Actor Prakash raj faces legal notices from ttd board member: ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయన ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. రాముడు, లక్ష్మణుడు ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన కూలీలని అన్నాడు. అంతేకాకుండా..  రావణుడు దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన గిరిజనుడని చెప్పుకొచ్చారు. రామ, లక్ష్మణులు పండ్లు చోరీ చేయడం వల్ల గిరిజనుడు అయిన రావణుడితో పండ్ల వివాదంలో యుద్దం  జరిగిందన్నాడు. ఆ తర్వాత శూర్పణక జీఎస్టీతో కలిసి 2 వేల డాలర్లు కట్టాలని చెప్పిందని చాలా నీచంగా మాట్లాడాడు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది.

హిందూ సంఘాలు సీరియస్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా రామాయణంను, శ్రీ రాముడ్ని హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా, ఆదర్శ మూర్తిగా భావిస్తారు. దీనిపై తాజాగా.. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భాను ప్రకాశ్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు.

 ముఖ్యంగా హిందువుల మనోభావాలను కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో ఆయనకు తాజాగా లీగల్ నోటీసులు జారీ  చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాశ్ రెడ్డి తరపున లాయర్ ఈ నోటీసులను పంపారు. ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిచాడు. మర్యాద పురోషోత్తముడు ఎంతో మందికి ఆదర్శ ప్రాయుడు తమ దేవుడ్నిఈ విధంగా మాట్లాడంను తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. దీనిపై వెంటనే  సారీ చెప్పాలని, తన వ్యాఖ్యలు వెనక్కు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓళ్లు పగిలిపోతుంది.. అన్య మత దేవుళ్ల గురించి మాట్లాడే దమ్ముందా అంటూ  ఫైర్ అయ్యారు.  

 ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యాఖ్యలు కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను గాయపరిచాయని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ నిర్ణీత సమయంలోగా స్పందించకపోయినా లేదా క్షమాపణలు చెప్పకపోయినా.. రూ. 100 కోట్లకు పరువు నష్టం దావా దాఖలు చేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. గతంలో కూడా తిరుమల లడ్డూ వివాదం సమయంలో ప్రకాశ్ రాజ్ కాంట్రవర్సీ రాజేసిన విషయంతెలిసిందే.టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు నోటీసులపై ఆయన ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో అన్నదానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

