Tirumala Arjitha Sevas: అక్టోబర్ 20న తిరుమలలో అన్నీ సేవలు బంద్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

All Arjitha Sevas Cancelled In Tirumala On October 20th: తిరుమల భక్తులకు ముఖ్య గమనిక. ఈనెల 20వ తేదీన ఆలయంలో జరగాల్సిన సేవలన్నీ రద్దు చేశారు. ఎందుకంటే శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహిస్తుండడంతో సేవలను రద్దు చేస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:01 PM IST

Tirumala Arjitha Sevas: అక్టోబర్ 20న తిరుమలలో అన్నీ సేవలు బంద్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

Arjitha Sevas Cancel: దసరా సందర్భంగా తిరుమల ఆలయంలో అంగరంగ వైభవంగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగాయి. ఇక దీపావళి సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో మరో ఉత్సవం జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా తిరుమల ఆలయంలో జరగాల్సిన ప్రత్యేక సేవలు, ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేశారు. దీపావళిలో నిర్వహించే ఆస్థానం సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: YS Jagan: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు పోలీసుల భారీ షాక్‌..! రోడ్‌ షోకు నో పర్మిషన్‌

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్‌ 20 తేదీన‌ దీపావళి ఆస్థానాన్ని నిర్వహించనున్నారు. శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీపావళి రోజు ఉదయం 7 నుంచి ఉదయం 9 గంటల వరకు బంగారు వాకిలి ముందు గల ఘంటా మండపంలో దీపావళి ఆస్థానం జరుగుతుంది. ఆస్థానంలో భాగంగా మలయప్ప స్వామి దేవేరులతో కలిసి ఘంటా మండపంలో ఏర్పాటుచేసిన సర్వభూపాల వాహనంలో గరుడాళ్వార్‌కు అభిముఖంగా వేంచేపు చేస్తారు. సేనాధిపతి విష్వక్సేనులవారిని కూడా స్వామి ఎడమ పక్కన మరొక పీఠంపై దక్షిణ అభిముఖంగా వేంచేపు చేస్తారు.

Also Read: YS Sharmila: 'విజయమ్మ, వైఎస్సార్‌, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు: వైఎస్‌ షర్మిల భావోద్వేగం

అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజ, హారతి, ప్రసాద నివేదనలను అర్చకులు ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. దీంతో దీపావళి ఆస్థానం పూర్తవుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంట‌లకు శ్రీ‌దేవి, భూదేవి స‌మేత మ‌ల‌య‌ప్ప ‌స్వామి సహస్ర దీపాలంకరణ ‌సేవ‌లో పాల్గొననున్నారు. ఆల‌య నాలుగు మాడ వీధుల‌లో విహరించి భ‌క్తుల‌ను స్వామి, అమ్మవార్లు క‌టాక్షించ‌నున్నారు.

Also Read: Hyderabad Land Sale: భూముల రికార్డు బద్దలు.. హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గంలో ఎకరం @ 177 కోట్లు

ఆ రోజు ఆర్జిత సేవ‌లు ర‌ద్దు
దీపావ‌ళి ఆస్థానం కార‌ణంగా అక్టోబర్‌ 20వ తేదీన జరగాల్సిన ఆర్జీత సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. దీపావళి ఆస్థానం రోజు క‌ల్యాణోత్స‌వం, ఊంజ‌ల్ సేవ‌, ఆర్జిత బ్ర‌హ్మోత్స‌వం సేవ‌ల‌ను ర‌ద్దు చేస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే తోమాల, అర్చన సేవలను మాత్రం భక్తులు కాకుండా ఏకాంతంగా నిర్వహించనున్నారు.

