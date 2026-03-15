  • AP Gutti Festival: ఏపీలో ఘనంగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు.. హాజరైన ప్రముఖులు..

AP Gutti Festival: ఏపీలో ఘనంగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు.. హాజరైన ప్రముఖులు..

AP Gutti Festival:అనంతపురం జిల్లా పర్యాటకశాఖ ఆధ్వర్యంలో గుత్తి కోట ఉత్సవాలు - 2026 ఘనంగా మొదలయ్యాయి.  సాయంత్రం గుత్తి పట్టణంలోని ఫుట్ బాల్ గ్రౌండ్ లో గుత్తి కోట ఉత్సవాలను గుంతకల్లు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం, అనంతపురం ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ, జిల్లా కలెక్టర్ ఓ.ఆనంద్, జాయింట్ కలెక్టర్ సి.విష్ణుచరణ్, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సచిన్ రహర్, రాష్ట్ర కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు ఛైర్మన్ వెంకటశివుడు యాదవ్, వీర శైవ లింగాయత్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ ఛైర్మన్ స్వప్న, తదితరులు జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమం ప్రారంభించారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 10:45 AM IST

AP Gutti Festival: ఏపీలో ఘనంగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు.. హాజరైన ప్రముఖులు..

Gutti Kota Festival: రాయలసీమలోని గుత్తి కోట ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.  తాజాగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు 2026 నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో 50 లక్షల రూపాయల నిధులను కేటాయించిందని ఈ సందర్భంగా గుంతకల్లు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక స్థలంగా గుత్తి కోటను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. గుత్తి కోట సుమారు 1300 యేల్ల చరిత్ర ఉందన్నారు.  

గుత్తి కోట అభివృద్ధి, సంరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్నామని, కర్ణాటక హంపీ ఉత్సవాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో అలా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు జరిగేలా చూస్తామన్నారు. గుత్తి కోట విశిష్టతను, సంప్రదాయాలను, వారసత్వంను భావితరాలకు తెలియజేయాలన్నారు. గుత్తి చరిత్రలో గుత్తి కోట ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవడానికి సహకరించిన సీఎం చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 

గుత్తి కోటను విజయనగర, మరాఠా వీరులు, బ్రిటిష్ వారు, తదితరులు పరిపాలన చేశారన్నారు. గుత్తి కోటను సంరక్షించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో ఉత్సవాలను మరింత ఘనంగా నిర్వహించాలన్నారు. గుత్తి కోట గురించి ప్రతి విద్యార్థికి పాఠంలా తెలపాలన్నారు. పార్లమెంట్ లో కూడా మాట్లాడి రూ. 60 కోట్లతో ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు చేయాలని కోరామన్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

