AP Gutti Festival: ఏపీలో ఘనంగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు.. హాజరైన ప్రముఖులు..

Gutti Kota Festival: రాయలసీమలోని గుత్తి కోట ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తాజాగా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు 2026 నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో 50 లక్షల రూపాయల నిధులను కేటాయించిందని ఈ సందర్భంగా గుంతకల్లు ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక స్థలంగా గుత్తి కోటను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. గుత్తి కోట సుమారు 1300 యేల్ల చరిత్ర ఉందన్నారు.
గుత్తి కోట అభివృద్ధి, సంరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్నామని, కర్ణాటక హంపీ ఉత్సవాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో అలా గుత్తి కోట ఉత్సవాలు జరిగేలా చూస్తామన్నారు. గుత్తి కోట విశిష్టతను, సంప్రదాయాలను, వారసత్వంను భావితరాలకు తెలియజేయాలన్నారు. గుత్తి చరిత్రలో గుత్తి కోట ఉత్సవాలను నిర్వహించుకోవడానికి సహకరించిన సీఎం చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
గుత్తి కోటను విజయనగర, మరాఠా వీరులు, బ్రిటిష్ వారు, తదితరులు పరిపాలన చేశారన్నారు. గుత్తి కోటను సంరక్షించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో ఉత్సవాలను మరింత ఘనంగా నిర్వహించాలన్నారు. గుత్తి కోట గురించి ప్రతి విద్యార్థికి పాఠంలా తెలపాలన్నారు. పార్లమెంట్ లో కూడా మాట్లాడి రూ. 60 కోట్లతో ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు చేయాలని కోరామన్నారు.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
