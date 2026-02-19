AP Weather: 3 రోజులు వర్షాలు.. ఆ తర్వాత భగభగలే..

AP Weather: సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అవుతుంది. ఓ రకంగా సూర్యుడి ప్రతాపం అప్పటి నుంచి పెరుగుతూ పోతుంది. ఆ తర్వాత రథ సప్తమి నుంచి భానుడి భగభగ మొదలు కానుంది. ఇక శివరాత్రితో శీతాకాలానికి బై బై చెప్పేసి ఎండా కాలంకి వెల్కమ్ చెప్పినట్టే. అయితే ఈ సంధికాలంలో ఉదయం, రాత్రిపూట కాస్త చలిగా ఉన్నా.. మధ్యాహ్నం సమయాల్లో మాత్రం ఎండ వేడిమి మాత్రం ఓ రేంజ్ లో అదరిపోతుంది. తాజాగా వాతావరణ శాక APలో మళ్లీ వర్షాలుకురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు ఈ నెల 21న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో ఈ నెల 21 నుంచి 3 రోజులపాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
22వ తేదీ నుంచి 2 రోజులపాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పడతాయని తెలిపింది. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాలోని పలు జిల్లాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుందని తెలిపింది. మరో రెండు మూడు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఎండలు స్వల్పంగా పెరుకే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
