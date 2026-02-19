English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Weather: శివరాత్రికి చలి శివ శివ అంటూ పోతుందనేది పెద్దలు చెప్పే మాట. ప్రస్తుతం శివరాత్రి తర్వాత రాత్రి పూట చలి పెడుతున్నా.. ఉదయం పూట మాత్రం ఎండ దంచి కొడుతుంది. ఫిబ్రవరిలోనే ఈ రేంజ్ ఎండలు ఉంటే.. రాబోయే రోజుల్లో ఎండ అంతకంతకు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ ఏపీ వాసులకు తీపి కబురు చెప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:14 AM IST

AP Weather: 3 రోజులు వర్షాలు.. ఆ తర్వాత భగభగలే..

AP Weather:  సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అవుతుంది. ఓ రకంగా సూర్యుడి ప్రతాపం అప్పటి నుంచి పెరుగుతూ పోతుంది. ఆ తర్వాత రథ సప్తమి నుంచి భానుడి భగభగ మొదలు కానుంది. ఇక శివరాత్రితో శీతాకాలానికి బై బై చెప్పేసి ఎండా కాలంకి వెల్కమ్ చెప్పినట్టే. అయితే ఈ సంధికాలంలో ఉదయం, రాత్రిపూట కాస్త చలిగా ఉన్నా.. మధ్యాహ్నం సమయాల్లో మాత్రం ఎండ వేడిమి మాత్రం ఓ రేంజ్ లో అదరిపోతుంది.  తాజాగా వాతావరణ శాక APలో మళ్లీ వర్షాలుకురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు ఈ నెల 21న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో ఈ నెల 21 నుంచి 3 రోజులపాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

22వ తేదీ నుంచి 2 రోజులపాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పడతాయని తెలిపింది. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాలోని పలు జిల్లాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుందని తెలిపింది. మరో రెండు మూడు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగనుందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఎండలు స్వల్పంగా పెరుకే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.

