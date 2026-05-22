/AP Weather Update: నిప్పుల కొలిమిలా ఆంధ్రప్రదేశ్‌.. ఎండల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం..

AP Heat Wave Update: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.రేపటి నుంచి రోహిణి కార్తె నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఈ రోజు 20 జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 44 డిగ్రీల చొప్పున ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, పోలవరం, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 45 నుంచి 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
కాకినాడ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 43 నుంచి 45 డిగ్రీలు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో 40 నుంచి 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని..అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఉదయం పూట బయటకు వెళ్లేటపుడు నీళ్ల బ్యాటిల్ ను క్యారీ చేయడం మరిచిపోకూడదు. వీలైతే రాగిజావా, మజ్జిగను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.