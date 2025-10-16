English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati City
  • Tirumala: తిరుమల ఆలయంలో మరో వివాదం.. ఇకపై వైకుంఠ ద్వార దర్శనం 2 రోజులే?

Tirumala: తిరుమల ఆలయంలో మరో వివాదం.. ఇకపై వైకుంఠ ద్వార దర్శనం 2 రోజులే?

Another Dispute On Tirumala Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో మరో వివాదం రాజుకుంటోంది. ధనుర్మాసం సందర్భంగా వైభవంగా జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం రోజులు కుదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంశంపై ఓ స్వామి టీటీడీకి ఫిర్యాదు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
5
Meena Second Marriage
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
Tirumala: తిరుమల ఆలయంలో మరో వివాదం.. ఇకపై వైకుంఠ ద్వార దర్శనం 2 రోజులే?

Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో మరో అంశంపై వివాదం మొదలైంది. తిరుమల ఆలయంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం సేవలపై సరికొత్త చర్చ జరుగుతోంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం రోజులను కుదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై ఓ స్వామిజీ టీటీడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించగా.. తాజాగా వాటిని రెండు రోజులకే కుదించాలని డిమాండ్‌ వ్యక్తమవుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Konda Surekha: తెలంగాణలో టెండర్ల పెంట.. అసలు కొండా సురేఖ, రేవంత్‌ వ్యవహారంలో జరిగింది ఏమిటి?

వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్న సమయంలో 2020లో తిరుమల ఆలయంలో నిర్వహించే వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం 10 రోజులు పాటు చేయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శ్రీరంగం తరహాలో తిరుమలలో 10 రోజులు వైకుంఠ ద్వారాలు తెరిచి భక్తులకి దర్శనం కల్పించారు. ఇప్పుడు ఈ విషయం తాజాగా తెరమీదకి వచ్చింది. ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం తిరుమలలో ఏకాదశి, ద్వాదశికి మాత్రమే ద్వారాలు తెరిచి దర్శనం చేయించాలని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవోను కలసి వినతి పత్రం అందించారు. వైకుంఠ ద్వారా దర్శనాలు రెండు రోజులు మాత్రమే జరపాలని టీటీడీ పెద్దలను, ఈవో, చైర్మన్, సీఎం చంద్రబాబును కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.

Also Read: Telangana Bandh: ఈనెల 18న తెలంగాణ బంద్‌పై కేటీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటంటే..?

మన ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలను గౌరవించాలని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి సూచించారు. 'చాలా మంది భక్తులు 10 రోజులు పెట్టడంతో దర్శనాలు చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ఏదో ఒక రోజు కుదురుతుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇది విరుద్ధం' అని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని భక్తులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని.. వైకుంఠ ఏకాదశి ఒక పరమ పవిత్రమైన రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి  రెండు రోజులు మాత్రమే పూర్వం తిరుమలలో ఉండేది' అని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి గుర్తుచేశారు.

Also Read: Harish Rao: భర్తను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న ఆడబిడ్డను అవమానించడం దుర్మార్గం

వేద పండితులకు, ఆగమశాస్త్ర పండితులకు తెలియదా? ఎందుకు అప్పట్లో రెండు రోజులు మాత్రమే కొనసాగించారని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి ప్రశ్నించారు. 'గత ప్రభుత్వం వచ్చి ఈ విధానాన్ని మార్చింది. 10 రోజులకు పొడిగించింది. ఏ భక్తులైనా దర్శించుకోవాలనుకుంటే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ఏకాదశి, ద్వాదశి రెండు రోజుల్లో దర్శించుకోవాలి' అని విజ్ఞప్తి చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి 10 రోజులు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. 

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం పది రోజుల పాటు పెట్టి జగన్‌ ప్రభుత్వం కాసులు దండుకోవడానికి మార్చిందని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి ఆరోపించారు. 10 రోజులు ఉండేది వైకుంఠ ఏకాదశి కాదు కేవలం మభ్యపెట్టడానికి.. భక్తుల నుంచి టిక్కెట్ల రూపంలో లేకపోతే రకరకాలుగా వసూలు చేసుకోవడానికి గత ప్రభుత్వం చేసిందే తప్పు అని ప్రకటించారు.టీటీడీ చరిత్రలో ఎప్పుడూ 10 రోజులు వైకుంఠ ఏకాదశి ఎక్కడా దర్శనాలు లేవు అని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ ఘోరమైన తప్పిదాన్ని సరిదిద్దాలని సీఎం చంద్రబాబు స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి డిమాండ్‌ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala Vaikunta Dwara DarshanTirumala DarshanSwamy Srinivasa SaraswathiDevotees

Trending News