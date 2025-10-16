Tirumala: తిరుమల ఆలయంలో మరో వివాదం.. ఇకపై వైకుంఠ ద్వార దర్శనం 2 రోజులే?

Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో మరో అంశంపై వివాదం మొదలైంది. తిరుమల ఆలయంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం సేవలపై సరికొత్త చర్చ జరుగుతోంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం రోజులను కుదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై ఓ స్వామిజీ టీటీడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించగా.. తాజాగా వాటిని రెండు రోజులకే కుదించాలని డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్న సమయంలో 2020లో తిరుమల ఆలయంలో నిర్వహించే వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం 10 రోజులు పాటు చేయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శ్రీరంగం తరహాలో తిరుమలలో 10 రోజులు వైకుంఠ ద్వారాలు తెరిచి భక్తులకి దర్శనం కల్పించారు. ఇప్పుడు ఈ విషయం తాజాగా తెరమీదకి వచ్చింది. ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం తిరుమలలో ఏకాదశి, ద్వాదశికి మాత్రమే ద్వారాలు తెరిచి దర్శనం చేయించాలని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవోను కలసి వినతి పత్రం అందించారు. వైకుంఠ ద్వారా దర్శనాలు రెండు రోజులు మాత్రమే జరపాలని టీటీడీ పెద్దలను, ఈవో, చైర్మన్, సీఎం చంద్రబాబును కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.
మన ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలను గౌరవించాలని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి సూచించారు. 'చాలా మంది భక్తులు 10 రోజులు పెట్టడంతో దర్శనాలు చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ఏదో ఒక రోజు కుదురుతుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇది విరుద్ధం' అని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని భక్తులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని.. వైకుంఠ ఏకాదశి ఒక పరమ పవిత్రమైన రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి రెండు రోజులు మాత్రమే పూర్వం తిరుమలలో ఉండేది' అని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి గుర్తుచేశారు.
వేద పండితులకు, ఆగమశాస్త్ర పండితులకు తెలియదా? ఎందుకు అప్పట్లో రెండు రోజులు మాత్రమే కొనసాగించారని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి ప్రశ్నించారు. 'గత ప్రభుత్వం వచ్చి ఈ విధానాన్ని మార్చింది. 10 రోజులకు పొడిగించింది. ఏ భక్తులైనా దర్శించుకోవాలనుకుంటే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ఏకాదశి, ద్వాదశి రెండు రోజుల్లో దర్శించుకోవాలి' అని విజ్ఞప్తి చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి 10 రోజులు ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం పది రోజుల పాటు పెట్టి జగన్ ప్రభుత్వం కాసులు దండుకోవడానికి మార్చిందని స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి ఆరోపించారు. 10 రోజులు ఉండేది వైకుంఠ ఏకాదశి కాదు కేవలం మభ్యపెట్టడానికి.. భక్తుల నుంచి టిక్కెట్ల రూపంలో లేకపోతే రకరకాలుగా వసూలు చేసుకోవడానికి గత ప్రభుత్వం చేసిందే తప్పు అని ప్రకటించారు.టీటీడీ చరిత్రలో ఎప్పుడూ 10 రోజులు వైకుంఠ ఏకాదశి ఎక్కడా దర్శనాలు లేవు అని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ ఘోరమైన తప్పిదాన్ని సరిదిద్దాలని సీఎం చంద్రబాబు స్వామి శ్రీనివాస సరస్వతి డిమాండ్ చేశారు.
